Devin Ratray utjelovio je Buzza McCallistera u kultnom božićnom filmu "Sam u kući", a danas se još uvijek bavi glumom.

Ekipa kultnog božićnog filma "Sam u kući" još danas je poznata diljem svijeta, no svi su 30 godina stariji te su rijetkima danas prepoznatljivi. Među njima se našao i Devin Ratray, koji je u filmu utjelovio grubijana Buzza.

Danas 44-godišnji glumac i producent svima je ostao u pamćenju kao Kevinov stariji brat koji mu stalno nešto prigovara, a pojavio se u prva dva nastavka "Sama u kući".

Devin je rođen u New Yorku, a majka Ann Willis i otac Peter Ratray su oboje glumci. On sam se glumom počeo baviti kada je imao devet godina te se pojavio u filmu "Where Are the Children?" iz 1986. Uloga Buzza McCallistera donijela mu je svjetsku slavu na čijim krilima leti i danas.

Otkako je maturirao u srednjoj školi u New Yorku potpuno se posvetio glumi, a imali smo ga priliku gledati u nisu filmova i serija. Pojavio se između ostalih u "Vragolastom Denisu", u seriji "Dobra žena" i hvaljenom filmu "Nebraska". Jednom se natjecao u "Street Smartsu", a nedavno se pojavio u filmovima "Tick" i "Prevarantice s Wall Streeta".

Pojavio se i u dokumentarnom filmu u kojem je pratio bivšu američku državnu tajnicu Condoleezu Rice, a kamere su ga pratile tijekom cijeloga putovanja na kojem je pokušavao osvojiti njezino srce. Pratio ju je po svim krajevima SAD-a, pjevao joj serenade te joj se udvarao.

U intervjuima je često komentirao kako mu ljudi prilaze zbog uloge Buzza, pogotovo u božićno vrijeme te da cijelo vrijeme ispituju kako je bilo glumiti u tako popularnom filmu. "Imao sam 13 godina u vrijeme snimanja filma, stoga se ne čudim što me ne prepoznaju. Ipak, bude mi drago kada shvate da sam to ja", iskren je bio Devin.

