Cole Sprouse progovorio je o svom iskustvu sa slavom koju je upoznao još kao dječak i otkrio kakve je posljedice ostavila na njegov život.

Cole Sprouse bio je jedan od najtraženijih dječjih glumaca i zvijezda serije "The Suite Life Of Zack & Cody" Disney kanala zajedno sa svojim bratom blizancem Dylanom Sprouseom, no malo tko zna kakve je to posljedice ostavilo na njega i njegov život.

Danas 29-godišnji Cole je zato odlučio otvoreno progovoriti o traumi koju je doživio kao dječji glumac i to u intervjuu za The New York Times i prisjetiti se dana svoje najranije slave.

"Brat i ja smo se znali poprilično često susretati s komentarima kao što su: "Oh, uspio si! Oh, dobro ste prošli!". Ne. Mlade žene i djevojke mlađe od mene i mog brata su na Disney kanalu bile toliko seksualizirane i ne postoji način na koji bismo mogli usporediti naša iskustva. Svaka osoba koja prolazi kroz takvu traumu ima svoje iskustvo", izjavio je Cole.

Priznao je i da je nasilno branio druge dječje zvijezde i zaključio da ga je serija "Riverdale" u kojoj glumi od 2016. godine podsjetila na vlastito iskustvo iz djetinjstva.

"Kada govorimo o dječjim zvijezdama koje su sišle s uma, ono o čemu zapravo ne govorimo je to kako je slava zapravo trauma. Zato se žustro borim protiv ljudi koji se rugaju nekim ženama koje su bile dio Disney kanala er ne razumiju to iskustvo i što je potrebno za oporavak. I, da budem sasvim iskren, kako sam sada prošao veliki dio ove igre slave, kao odrasla osoba, primijetio sam psihološke posljedice koje je slava na mene ostavila kao dječaka. Ljudi lakše skrivaju to kad su stariji", zaključio je.

Cole je nakon karijere dječjeg glumca zajedno s bratom odlučio studirati na Sveučilištu New York gdje je diplomirao arheologiju, međutim, njegov menadžer ga je molio da ode na još nekoliko audicija nakon diplome, a potom je uslijedila uloga u "Riverdaleu".

"Počeo sam glumiti kad sam bio toliko mlad da zapravo kao odrasla osoba nisam pokušao ni razmišljati o tome uživam li stvarno u tome. Kad sam se vratio, podsjetio sam se da jako volim glumu, ali još uvijek imam vrlo kompliciran odnos prema kulturi i svijetu slavnih", priznao je Cole.

Mnogi se sjećaju i jedne od njegovih prvih uloga i to u seriji "Prijatelji" u kojoj je glumio dječaka Bena, odnosno sina Rossa Gellera. Cole je jednom priznao da mu je bilo teško glumiti u seriji, i to zato što je bio zaljubljen u Jennifer Aniston.

"Bio sam očaran njom. Nisam mogao govoriti, postao bih jako uzbuđen i totalno zaboravio tekst. Bilo je teško", priznao je u jednom od intervjua.

