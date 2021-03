Bronson Pinchot otkrio detalje sa snimanja sitcoma "Potpuni stranci" koja je osvojila gledatelje diljem svijeta.

Američki glumac Bronson Pinchot godinama je nasmijavao gledatelje pred malim ekranima u obožavanom sitcomu "Potpuni stranci" koji je bio hit tijekom 80-ih godina.

No njegov privatni život uvelike se razlikovao od onoga na malim ekranima i nije mu nimalo bilo do smijeha, bar tako tvrdi u najnovijem intervjuu koji je dao za Page Six i to prvi put nakon što ga dugo vremena nije bilo nigdje u javnosti.

Danas 61-godišnji Bronson otkrio je kako je zapravo glumeći legendarnog i otkačenog Balkija Bartokomousa bio vrlo nesretan, hipersenzibilan i depresivan. U vrijeme kada je njegova slava bila na vrhuncu on je zapravo bio očajan, a u to je vrijeme bio i lošoj ljubavnoj vezi s nekim koga zapravo za njega nije bilo ni briga.

"Došao bih kući, a moja tadašnja djevojka ne bi podigla pogled s televizijskog ekrana. Vratio bih se od ljudi koji su vrištali zbog mene i pratili me, policija me morala čuvati od njih, a djevojka me nije htjela ni pogledati.

Bronson je bio svjestan kako mu je potrebna pomoć, ali strah i sram su ga spriječili i da ju potraži.

"Bilo mi je jasno da trebam terapeuta, ali nisam se usudio otići. Kada sam konačno smogao snage za to, rekao mi je da ne može vjerovati koliko sam dugo izdržao i bio je šokiran što sam uspio sve to preživjeti. Tada sam bio u srednjim tridesetim godinama", ispričao je otvoreno glumac.

Ovaj rođeni Njujorčanin to iskustvo danas opisuje vrlo tužnim i usamljenim.

"Bojao sam se, a možda sam i zbog sve te tuge bio bolji glumac. Ali sada imam puno širi raspon emocija nego ikad prije", izjavio je.

Bronson nikada nije bio u braku, ali priznaje da su se horde žena bacale na njega u vrijeme emitiranja humorističnog hita, ali tvrdi da nikada nije prihvaćao nikakve nemoralne ponude, iako ih je bilo.

U seriji "Potpuni stranci" glumio je od 1986. do 1993. godine, a uz njega je glavnu uloga Larryja glumio Mark Linn-Baker. Bila je to priča o imigrantu s izmišljenog otoka Myposa koji je živio u Chicagu sa svojim rođakom, a zaštitni znak im je bila pjesma "Dance of Joy" i za nju uvježbana koreografija. Bio je tri puta nominiran za nagradu Emmy, uključujući i onu za najboljeg glavnog glumca u komediji.

Krajem 90-ih godina sve više je počeo boraviti u Pennsylvaniji gdje je obnavljao imanja u malenom ruralnom gradiću, posvetiviši se svojoj strasti dizajna i obnove. Čak je glumio i u vlastitom reality showu "Projekt Bronsona Pinchota" u kojem se bavio obnavljanjem domova iz 19. stoljeća pri čemu je koristio neke već korištene i prirodne materijale. Emitirane su dvije sezone nakon čega su mu vlasnici TV kuće otkazali ugovor, a on se posvetio svojoj drugoj velikoj strasti, a to je snimanje audio knjiga. Snimio ih je više od sto i osvojio je mnoštvo nagrada i priznanja za svoj umješan način čitanja.

Danas o Hollywoodu i svijetu zabave ima vlastito razmišljanje koje je podijelio s čitateljima u intervjuu.

"Hollywood je poput predsoblja. Prava zgrada u koju želite ući je pričanje priča i vođenje ljude kroz njihove emocije. Hollyood to nije, Hollywood je samo predvorje kroz koje morate proći da biste tamo stigli", zaključio je glumac.