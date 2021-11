Bigi Jackson pokušava živjeti što dalje od očiju javnosti, a ovih je dana u rijetkom intervjuu progovorio o svom ocu Michaelu koji je preminuo prije 12 godina.

Najmlađi sin kralja popa Michaela Jacksona, 19-godišnji Bigi Jackson, još od očeve smrti kloni se medija, no napravio je iznimku zbog važne teme kojom se bavi.

Naime, Bigi se pojavio u rijetkom intervjuu za "Good Morning Britain" u kojem je govorio o temi klimatskih promjena, koja je ovih dana i goruća tema u svijetu politike zbog sastanka svjetskih lidera u Glasgowu.

Bigi je novinare proveo po kući te je pokazao nekoliko stvari koje su pripadale njegovu ocu, a prisjetio se i njegove ostavštine 12 godina nakon smrti.

"Tu je jako puno sjajnih stvari. Mislim da je puno povijesti samo u ovoj kući. To je sve što je on želio. A to je i sve što svatko od nas želi napraviti - stvari u kojima ljudi mogu uživati i koje će im donijeti neku dobrobit u životu", ispričao je Bigi, ranije poznat kao Blanket. Prisjetio se i što je otac govorio njemu te njegovom bratu i sestri.

"Dok smo odrastali, otac bi mi pokazao sve po kući i rekao da smo mogli imati ništa, ali kada pogledam brata i sestru, to je ono što ću zauvijek imati", komentirao je Bigijev stariji brat Prince (24).

