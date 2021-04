Prije 28 godina okupila se grupa Backstreet Boys iza koje je danas više od sto milijuna prodanih ploča što je čini najuspješnijom muškom grupom svih vremena.

Američka muška grupa Backstreet Boys jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih svih vremena, a nakon gotovo 30 godina postojanja njihov fenomen i dalje postoji, a dečki se glazbe nisu odrekli niti im je to u planu, barem kako se čini.

Njihova zajednička priča počela je prije točno 28 godina pa su se Nick Carter, Kevin Richardson, A.J. McLean, Brian Littrel i Howie Dorough prisjetili dana kada su se prvi put susreli i na Instagramu sa svojim obožavateljima podijelili taj trenutak. Neke od njih je na fotografiji zaista teško prepoznati, ali ipak kod mnogih su obožavatelja ili bolje rečeno obožavateljica uspjeli probuditi veliku nostalgiju.

"Prije 28 godina sreli smo se prvi puta. Bilo je jako uzbudljivo i bili smo puni nade, ali nismo znali koliko će nas taj dan oblikovati. Tog dana nismo znali nikoga od vas, niti ste vi poznavali nas, ali možda je sudbina znala da smo si suđeni i da ćemo jedni drugima promijeniti živote. Sjećate li se vi gdje ste bili prije točno 28 godina? Što se radili kada smo zapjevali našu prvu pjesmu?", napisali su uz fotografiju.

"Sretna vam godišnjica i hvala što se mi promijenili život i pružili mi toliko radosti svakog dana. Bila bih ništa bez vas", "Toliko sam ponosna na vas", "28 godina ljubavi, šaljem poljupce iz Brazila", "Imala sam 7 godina, a prvi put sam vas čula s 12. "Get down" je bila prva pjesma koju sam čula na kazeti", "Sretna godišnjica i želim vam još toliko godina", "Uvijek ste mi bili najbolje društvo", "Hvala vam na svemu u posljednjih 28 godina, volimo vas", samo su neki od tisuća komentara koje su dobili.

Grupa Backstreet Boys osnovana je 1993. godine na Floridi i glazbom se nije prestala baviti sve do danas. Diljem svijeta uspjeli su prodati više od sto milijuna albuma, što ih čini najuspješnijim boy bendom u povijesti. 90-ih su godina bili najveća patnja svih djevojaka diljem svijeta, zbog njih se padalo u nesvijest gdje god bi se pojavili, a svaki put kada bi objavili novu pjesmu prodaja im se podizala za nekoliko milijuna primjeraka. Njihovi bezvremenski hitovi poput singlova "I want It That Way, "Everybody", "As Long As You Love Me", "Don't Go Breaking My Heart, "Get Down" i mnogi drugi i dan danas se rado pjevuše diljem svijeta.