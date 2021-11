Avril Lavigne proslavila se hitom "Complicated", a 20 godina kasnije izgleda jednako kao na vrhuncu slave.

Kanadska pjevačica Avril Lavigne izgleda kao da nije ostarila ni dana otkako je žarila i palila svojim singlom "Complicated" kojemu može zahvaliti svjetsku slavu.

Od tih je dana već prošlo već gotovo 20 godina, a danas 37-godišnja Avril još uvijek izgleda kao u svojim tinejdžerskim godinama.

Avril je sa svojih 17 godina postala najmlađa ženska solo izvođačica koja je dospjela na prvo mjesto najprodavanijeg albuma u Velikoj Britaniji. Uspješan niz nastavila je s hitovima "Sk8er Boi", "My Happy Ending" and "I'm With You", a uspješnu glazbenu karijeru pratio i osebujan ljubavni život.

Njezin prvi suprug bio je frontmen benda Sum 41 Deryck Whibley, s kojim je u braku bila od 2006. do 2010. godine, a nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima. Drugi brak sklopila je s glazbenikom Chadom Kroegerom iz Nickelbacka i on je potrajao od 2013. do 2018. godine, a između brakova dvije je godine provela s reality zvijezdom Brodyjem Jennerom.

Nakon razvoda s Chadom Avril je zbog lajmske bolesti ostala prikovana za krevet dugih pet mjeseci i s bolešću koju prenose krpelji borila se posljednjih nekoliko godina. Ona joj je poremetila životne funkcije, ali i planove jer je osjećala promjene na koži, bol u zglobovima, umor i slično, pa je danas i više nego sretna što može ustati iz kreveta.

Zbog toga se na neko vrijeme povukla iz javnosti, a pojavila se i teorija zavjere da je preminula još 2002. godine i da je na njezino mjesto došla identična dvojnica. Teorija kaže da je Avril poslije naglog uspjeha pala u depresiju i da se u to se vrijeme teško nosila sa smrću djeda pa se pričalo da je navodno pronađena mrtva u svom stanu, a svi detalji su zataškani, što je ona kasnije opovrgnula.

No to je sve daleko iza nje i Avril danas uživa u novim glazbenim uspjesima, ali i sreći koju je pronašla s dvije godina mlađim reperom Modom Sunom.