Valentina Miletić sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila da nije u dobrim odnosima sa svim susjedima u zgradi u kojoj živi.

Valentina Miletić, mnogima poznata kao bivša djevojka Borne Ćorića našla se u vrlo nezgodnoj situaciji. Naime ova radijska voditeljica poželjela je na krovu zgrade napraviti koju fotografiju za Instagram no to se nije svidjelo njezinoj susjedi koja je odlučila pokazati Valentini tko je jači.

"Ima nešto u ovim pogledima sa krovova, by the way zbog slike sam ostala zaključana na krovu i to ne slučajno. Inače imam super susjede ali evo danas sam otkrila da imam i jednu kojoj nisam pretjerano simpatična (ne znam zašto, majke mi prvi put je vidim). Ne samo da mi je skoro zabranila da se popnem na krov koji je valjda jednako moj kao i njen nego me uz to još i iz inata zaključala tamo pa je slika dobila i svoju priču. a takve najviše volim. Ovoga ima samo u Splitu. Ne možeš mene iznervirat, ne ovako. Kakvi ste vi sa susjedima", objavila je Valentina koja je na kraju ipak uspjela u namjeri da napravi fotografiju.

Nadamo se da se Valentina do objavljivanja ovog članka spustila s krova i da nisu trebali intervenirati vatrogasci.