Odlični Filip Kržišnik i Blaž Slanič iz Ljubljane oduševili su žiri Supertalenta. Dečki su okupljeni pod imenom F&B Acrobatic, a veliki su zaljubljenici u adrenalinske sportove. Na Supertalent su stigli kako bi pokazali svoje akrobatske vještine. Dečki treniraju iznimno naporno, no u svom poslu uživaju. Obzirom na to da su nastupili na Supertalentu u Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj i Sloveniji gdje su došli do finala smatraju bi njihov nastup u hrvatskoj verziji mogao biti poprilično uspješan. Filip je za DNEVNIK.hr otkrio kako je sve počelo, a ispričao nam je i kako su surađivali sa Severinom te kakva je ona na setovima!

"S Blažom se znam četiri godine, pioniri smo ovakve vrste akrobacije u Sloveniji. Želimo dokazati što se i koliko može napraviti. Puno treniramo, radimo, posvećeni smo ovome. Treniramo svaki dan šest do osam sati", priča nam Filip Kržišnik. Ne krije da su Blaž i on kompetitivni. "Volimo aplauz od publike, da vidimo koliko možemo, da vidimo što možemo! U ovome smo pioniri, nismo od nikog učili".

Ipak, neke su stvari vidjeli i skinuli putem Youtubea i Facebooka. "Puno smo toga ipak sami napravili. Jedini smo na svijetu koji ovakve stvari rade i na vlaku, avionu. Jedinstveni smo po tome, možda čak i na svijetu". A njihova jedinstvenost i ljubav prema akrobacijama dovela ih je i do suradnje sa Severinom. S njom, otkriva Filip, obožavaju surađivati. "Sa Severinom puno radimo, čast nam je! Sada smo bili u "Hazarderu", radili smo s njom i jednu reklamu, kalendar, neke nastupe. I ona s nama voli izvoditi akrobacije, i veliki je profesionalac". Nije ih Severina oduševila samo svojim odnosom prema radu, već i kao osoba. "Seve je top. Bili smo sad u Beogradu na snimanju i ona nas je odma dočekala kao da smo njeni. S njom je uvijek domaća atmosfera", zaključuju ovi sjajni dečki!

