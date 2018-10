Renata Grunwald svoj je talent pokazala na Supertalentu no morate poslušati i njezine ostale izvedbe.

Renata Grunwald osvojila je žiri i publiku Supertalenta, no ovo nije prvi put da su ljudi mogli uživati u njezinoj izvedbi. Naime, ova djevojka već ima cijeli niz svojih obrada koje objavljuje po društvenim mrežama i svakodnevno oduševljava brojne pratitelje.

''Snimam covere jer me to usrećuje. Tako sam počela, ali teško je naći svoje mjesto na internetu jer tu je mora različitih obrada. To se izgubi u toj masi, ali bila bi jako sretna kada bi netko od ljudi čije sam pjesme obradila, jave i kažu mi svoje mišljenje. Na Supertalent sam se prijavila baš zato da šira publika vidi što radim. Domaće manje pjevam jer nekako imam više izbora s engleskog govornog područja, ali volim ja i domaću zabavnu glazbu. Osobno, voljela bih pjevati soul i jazz'', kazala je Renata koja ima veliku podršku dečka.

''Dečko mi sve lajka i dijeli po društvenim mrežama. On mi je velika podrška. Nekada se toliko zapjevam da znam i pretjerivati pa su mi susjedi znali lupati po zidu da se malo stišam'', iskrena je bila Renata.

Najnovije informacije prati na službenoj stranici Supertalenta.