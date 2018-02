Pavao Anić jedan je od najupečatljivijih kanidata prošlogodišnjeg Supertalenta. Svojim sevdalinkama dirnuo je Hrvatsku, a svoju popularnost sada iskorištava na najbolji mogući način.

Nema koga Pavao Anić nije dirnuo svojim emotivnim izvedbama u Supertalentu. Zahvaljujući sevdalinkama ušao je u finale showa koji mu je, priznaje, puno pomogao u ostvarenju snova. Ne krije da mu se život gotovo preko noći promijenio. "Dosta mi se ljudi javlja, postao sam puno poznatiji u Hrvatskoj. Stalno primam pozive za svirke i razne proslave. Imam puno više posla", zadovoljno govori Pavao.

Od svoje prve ljubavi, kako naziva glazbu, Pavao nije odustao ni nakon showa. Dapače, dobio je još jedan dodatan vjetar u leđa koji koristi i u humanitarne svrhe. U ponedjeljak 19. veljače u kazalištu Vidra Anić sprema humanitarni koncert „Vječni sevdah“ kojim zajedno s Udrugom slijeph SMŽ-Sisak, čiji je i sam član, nastoji prikupiti sredstva za najavu novog kombi vozila za slijepe osobe.

"Prije sam puno više nastupao po inozemstvu, ali izuzetno mi je drago da sada publiku imam i u Hrvatskoj. To se vidi i po interesu za ove humanitarne koncerte. Sevdah je u Hrvatskoj rijetkost i nije toliko popularan. Ljudi ga pjevaju na nekim zabavama, a da često ni ne znaju da je riječ o sevdahu", prepričava Pavao.

Osim što ima sve više gaža, Anića sada ljudi i sve više zaustavljaju na ulici. Svi mu prilaze i čestitaju, a njemu to, kaže, ne smeta ni najmanje. "Sa svakim tko mi priđe lijepo se pozdravim i porazgovaram. Nije mi to nikakav pritisak. To sam i očekivao jer sam svjestan koliko se gleda televizija", kaže Anić.

I dalje mašta o glazbenoj karijeri pjevača sevdaha, a nakon showa okušao se i u baladama. "Sevdalinke su mi broj jedan, iako sam nedavno snimio i jednu baladu u stilu Halida Bešlića. Pjesma je odlično prihvaćena, no o totalnoj promjeni žanra ne razmišljam. Sevdalinke su moja ljubav, s njima sam se probio i nastojat ću sačuvati ih od zaborava", zaključuje Anić.