Petra Ecclestone i James Stunt vjenčali su se 2011. godine u Italiji.

Ona je dokaz kako i bogati plaču.

Petra i Tamara Ecclestone nekada su bile velike partijanerice, a tata Bernie svojim je mezimicama ostvarivao baš sve želje. Žene su pratile što nose bogate nasljednice, muškarci uzdisali za njima, a onda su se obje odlučile skrasiti te postati majke.

Bernie, Tamara i Petra Ecclestone (Foto: Dino Stanin/PIXSELL)

Smeđokosa Tamara još uvijek je u braku sa suprugom i ocem svoje kćerkice Sophie, Jayjom Rutlandom, dok se Petra na vrlo bolan i ružan način rastala od milijardera Jamesa Stunta s kojim ima troje djece, 5-godišnju kćer Laviniju te 3-godišnje blizance Andrewa i Jamesa.

Petra Ecclestone i James Stunt (Foto: AFP)

Par se rastao 6 godina nakon luksuznog talijanskog vjenčanja od 12 milijuna funti 2011. godine, a razvod je finaliziran u listopadu 2017. godine.

Iako niti jedan razvod nije lijep, ovaj je bio posebno buran i to sve zbog Stunta koji nije nimalo štedio bivšu suprugu i njezinu obitelj u javnim istupima. Tako je u jednom intervjuu Bernieja nazvao "patuljkom", njegovu bivšu suprugu Slavicu "Lady Macbeth", a zaključio je i kako je izgubio položaj u društvu kada je oženio Petru.

James Stunt (Foto: PIXSELL)

Petra ga je optužila za psihičko i fizičko zlostavljanje, a s spominjale su se i brojne prevare te problemi s alkoholom i drogama. Bivši par morao je podijeliti 70 milijardi dolara koje su posjedovali u nekretninama, pokretninama, dionicama i gotovini, a Petra je dobila potpuno skrbništvo nad djecom.

Petra Ecclestone (Foto: Getty)

Plavokosa ljepotica sada je napokon progovorila i što je proživljavala nakon razvoda.

"Od depresije i samožaljenja su me spasila djeca. Zbog njih sam se morala dići ujutro i nisam imala opciju ležati u krevetu, biti depresivna i žaliti samu sebe", otkrila je poznatom časopisu Hello. Otkrila je i kako djecu uči da je ljubav važnija od novca te kako joj je tata odavno savjetovao da ne vjeruje ljudima. Također, priznala je kako želi još djece te da je spremna i na posvajanje.

Petra Ecclestone i Sam Palmer (Foto: AFP)

Petra je danas u sretnoj vezi sa Samom Palmerom s kojim ju je upoznao suprug sestre Tamare krajem 2017. godine. "Nikada nisam mislila da ću biti razvedena. Išla sam u crkvu i mislila sam da će moj brak trajati do kraja života. No, dogodilo se to što se dogodilo. Najvažnije je da imam svoje troje djece uz sebe", zaključila je Petra koju je iznenadila ljubav s novim partnerom.