Tiani je još uvijek relativno novo lice na glazbenoj sceni, no nakon debitantskog singla ''All of Me'', koji je Hrvatskoj i svijetu predstavila prije pet mjeseci nizale su se iznimne reakcije glazbenih kritičara, i domaćih i stranih. Ništa drukčija situacija nije ni s novim singlom ''Wonder'', a pjevačica nam je u kratkom razgovoru otkrila pozadinu cijele priče, koja je i više nego zanimljiva.





Dugo si živjela u inozemstvu. Gdje si sve studirala i što si sve tijekom studija radila?

Vrlo sam rano odlučila krenuti na glazbenu formaciju u inozemstvo te tako započela svoje umjetničko putovanje. Iz Italije do Bostona (Berklee) istraživala sam jazz i soul, a nakon toga u Londonu upisala sam ICMP (Institute of Contemporary Music Performance) i diplomirala songwriting i music business. Aspracija mi je razvijati karijeru istovremeno u inozemstvu i u Hrvatskoj, na neki način tako i spojiti ta dva glazbena svjeta.

Kada si se odlučila početi baviti glazbom i zašto?

Prvi sam put nastupila na festivalu "Mini cantanti" u Rovinju s četiri godine i kad sam zakoračila na pozornicu i ugledala publiku, znala sam odmah da se želim baviti glazbom. Od tada me strast prema glazbi vodila kroz sve moje avanture.

Kritičari su pohvalili tvoj singl ''All of Me''. Koja je pozadina pjesme i gdje je sniman spot? Tko je sve zaslužan za pjesmu?

Pjesma "All of Me" bila je moj prvi singl, a nastala je istražujući tajne, neizrečene osjećaje te osobni rast u ljubavnoj vezi. Pjesma je nastala u suradnji s engleskom kantautoricom Kate Lomas i producentom Guyem Brittonom.

Spot je sniman u Rovinju s grupom prijatelja, Matteom Brunellijem i Lorisom Miottijem. Sve su se ideje rodile u jedno popodne na improviziranom setu u potkrovlju jedne stare kuće.

Koliko je snimanje trajalo i kako je sve prošlo? Koja je ideja čitave pjesme?

Novi je spot rezultat moje suradnje s vrlo talentiranim rovinjskim umjetnikom i režiserom Paolom Gentilinijem. Spot smo snimali četiri dana od jutra do mraka, šivali haljine, sami izradili nakit i izgradili cijeli set. Dio tima bili su i glumac Frano Novljan te plesačice iz grupe Roxanne iz Rovinja. ''Wonder'' je pjesma koja kombinira pop, soul i elektroniku. U stihovima izražavam ideju o mislima i fanatazijama koje si inače možemo priuštiti samo u svojoj mašti, a koje su u stvarnom životu neostvarive i nemoguće. I ovu sam pjesmu producirala u Londonu sa svojim timom, kao i prvi singl "All of Me".

Čime se trenutačno baviš u životu i kakvi su ti planovi do kraja godine?

Nakon dugo godina života u inozemstvu trenutno živim na relaciji Rovinj-Zagreb- London. U Londonu radim s producentom i surađujem s raznim kantautorima, vrijeme provodim pišući nove pjesme, a u Hrvatskoj tražim inspiraciju i svaki slobodan trenutak provodim sa svojim najdražima. Sa svojom ekipom radim na dva nova singla koji će izaći do kraja godine, a pripremam i album za sljedeću godinu.

S kime bi voljela surađivati od domaćih kolega? Planiraš li pjesme objaviti i na hrvatskom?

Od domaćih kolega posebno bi me radovala suradnja s Nipplepeople, Elementalom i sa Zsa Zsaom. Stalno sam u potrazi za novim izričajem, tako da je sve moguće, pa i pjesma na hrvatskom!

Koje su najveće mane života izvan Hrvatske, a koje najveće vrline?

Osim što nema Cedevite i Bajadere, život je vani jako ubrzan. Vrline su mogućnost suradnje s mnogo raznovrsnih ljudi i puno neočekivanih prilika. Međutim, gdje god da se nalazim, važno mi je imati bliske suradnike i kreativne glazbenike, a tada život nema nikakvih mana – samo vrline!