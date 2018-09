Martina Stjepanović gledatelje je osvojila glumom ali i atraktivnim izgledom, a samo za nas je otkrila detalje iz ljubavnog života.

Martina Stjepanović jedna je zgodnijih domaćih glumica, a njezin angažnam u seriji ''Na granici'' razveselio je njezine brojne obožavatelje.

''Na snimanju je stvarno prekrasno, divna ekipa, profesionalna i užitak je raditi'', otkrila je Martina kako je na setu nove serije Nove TV.

Martina ima stabilnu ljubavnu vezu, no do sada njezin dečko nažalost nije bio blizu nje, a Martina ipak svakom muškarcu zapne za oko. ''Dečko nije ljubomoran kada me muškarci gledaju. Svatko se susreće s pogledima, ali nije to nešto što može utjecati na vezu. U vezi sam na daljinu, ali nije velika razlika. Uskoro više neće biti na daljinu, ali sve se može dogovoriti. Kad se ljudi slažu ne vrijedi ona daleko od očiju, daleko od srca'', iskrena je bila Martina koja putem društvenih mreža dobiva često poruke obožavatelja.

''Ne zamaram se porukama na Facebooku i nije baš da ih stignem čitati. Nisam imala neugodnih iskustava, uglavnom su slatke poruke. Ne čitam ih redovito, ali bacim oko na poruke'', priznala je.

Martina u seriji tumači lik Lidije Masle. Lidija je najstarija Zorkina unuka. Ona je samouvjerena, glasna, voli da je po njenom i najviše od svega voli bit u pravu. Uvjerena je da je najljepša cura u selu, pazi na svoj izgled i bira budućeg muža po sistemu da se najprije vizualno uklopi u njezin isplanirani život. Manipulatorica je, ali na zabavan način. Voli lijepe stvari, dekorirala bi po kući, ali joj ne da Zorka koja ne voli promjene i misli da su to sve budalaštine. I Lidiji, kao i Andriji, Zorka ide na živce. Iako joj svi malo prigovaraju da je površna, Lidija to nije, samo ima drugačije interese od njih.

