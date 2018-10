Karizmatični flair barmen iz Požege tražio je po ulicama svoga grada osobu koja bi htjela probati izvoditi trikove pri izradi koktela, nakon nekoliko odbijanaca jedna djevojka je pristala. Evo kako je izgledala mala školica flair bartendinga Marina Prpića.

Simpatičnog 18-godišnjeg Požežanina posjetili smo u njegovom rodnom gradu gdje se priprema za polufinale Supertalenta. Nakon hipnotizirajućeg nastupa prošlu nedjelju Marinu stiže do pedeset poruka dnevno na koje sve, bez iznimke, pokušava odgovoriti. Uglavnom su to same pohvale, poslovne, ali i bračne ponude, rekao nam je mladi barmen koji još uvijek ne može vjerovati što mu se događa i kakva mu se prilika ukazala.

Marin Prpić i Nives (snimljeno s Huawei P20 Pro) - 5 (Foto: Nova Studio)

Zato za svoj sljedeći nastup priprema novitete od kojih nam je samo djelić, kao što je riganje vatre, pokazao i ovom prilikom. Izvođenje ovog efektnog trika zabilježili smo s Huawei P20 Pro u slow-motion opciji. Kako zapravo izgleda stvaranje vatre, otkrijte u videu, a u našoj galeriji fotografija što smo sve fotkali s raznim opcijama na ovom pametnom telefonu. U svom gradu već je zvijezda, a ne sumnjamo da će svojim sljedećim nastupom osvojiti i cijelu Hrvatsku i regiju.

Marin Prpić i Nives (snimljeno s Huawei P20 Pro) - 6 (Foto: Nova Studio)

Njegovi trikovi i žongliranja s bocama stvarno su Supertalent, a mi smo se u to i sami imali prilike uvjeriti. Uz slučajnu prolaznicu Nives i mi smo probali pokoji trik i samo ćemo reći - nijedan nam nije uspio kako spada.

U našem videu pogledajte kako je uspjevalo Nives.