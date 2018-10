Maja Šuput imala je samo riječi hvale za tri najdraža muškarca u životu: zaručnika Nenada, prijatelja Ivana i stilista Marka.

Pjevačica je sinoć uživala u zagrebačkom izlasku s tri omiljena muškarca u životu.

Radi se o Maji Šuput koju ni ozljeda noge ne zaustavlja kada su u pitanju koncerti, ali i izlasci. Tako je pjevačica i članica žirija "Supertalenta" sinoć prva pogledala dugo očekivani film "Zvijezda je rođena" s Bradleyjem Cooperom i Lady Gagom u glavnim ulogama i to u društvu trojice omiljenih muškaraca.

Maja Šuput (Foto: Bojan Zibar)

U vrućim hlačicama i neobičnom topiću te s perikom na glavi, Maja je blistala uz stilista i prijatelja Marka Grubnića, zaručnika Nenada Tatarinova te prijatelja i tjelohranitelja Ivana Belka koji ima i tetovirano Majino ime.

Maja je za svakog od njih imala samo riječi hvale, a njezin status prenosimo u cijelosti.

"Moja 3 najvažnija frajera u životu. Bez njih moj svijet ne bi bio isti... Osoba koja mi posljednjih 10 godina čuva leđa, pazi na poslu na mene 24/7, čuva sve moje tajne i poput brata mi je @belkoivan. Posljednjih 10 dana od kada sam slomila nogu mora me nosit gdje god da idemo... Kod frizera, kod zubara, na make up, na sastanke, na pozornicu, s pozornice, do stana, hotelske sobe... Uglavnom, stepenice su nam najveći neprijatelj pa sam ja uglavnom njemu na rukama. Tu je moj prijatelj i stilist posljednjih 15 godina @marko.grubnic.007 bez kojeg zaista ne bih uveseljavala publiku svakodnevnim novim kreacijama. Nema dana kad ne radimo na novim haljinama, stajlinzima, jer nema tjedna u kojem nemam bar 2-3 nastupa. Privatno me pakira, poslovno me savjetuje, kupuje mi sve što treba, a najvažnije što uz sve to dijelimo najveće tajne i podrška smo si u svim trenucima. I onim najsretnijim i onim najtežim. I da, situacija gips ga uopće ne smeta za moje nove outfite pa tako s lakoćom priprema nove. I šećer na kraju ... Moja ljubav koja me od prvog dana naše veze razmazila. I inače je život sa mnom akcija non stop, ali sada... Sada bi mu dignula spomenik. Svako malo po kući čuješ moj glas; žedna sam, gladna sam, daj mi ovo , donesi mi ono. Treba spakirat to i to, obuci mi ono , skini me... a kupanje - to je tek Disneyland kad imaš gips, a ponašaš se kao da je sve ok i svakodnevno imaš angažmane. Da stvar bude gora i on me non stop nosi po stanu jer je sve puno stepenica a ja na štakama ne mogu. Neki dan sam mu rekla da će izludit sljedećih 5 tjedana sa mnom ,a on je na to samo uzvratio : "Ljubavi, u dobru i zlu"... Eto, to je on , takav je. Uglavnom, bez njih ovo sve ne bi bilo izvedivo pa im se želim zahvaliti do neba. Svakoj ženi želim ovakva 3 dečka. Nije život jedan frajer."