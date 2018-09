Lucija Lugomer naša je najpoznatija plus-size manekenka, vrlo aktivna na društvenim mrežama.

Našu najpoznatiju plus-size manekenku razljutili su drugi influenceri.

Radi se o Luciji Lugomer koja je poznata po aktivnom bavljenju društvenim mrežama, jer sve to spada u dio posla. Ovoga puta, Lucija se osvrnula na činjenicu kako su u posljednje vrijeme gotovo svi influenceri počeli pisati o celulitu i strijama, dok joj istovremeno nitko od njih nije pružio ruku kada je ona o tome pričala.

"Gledam malo po tim profilima ovih dana, kažu dobro je znati što se dešava oko tebe a i konkurencija je generalno iznimno pozitivan pojam u životu. (Ako si dovoljno zreo da ju na taj način i vidiš) Nemam protiv ničijeg načina života, posvuduširanja, ne pričam o politici, ne zanimaju me fashion Instagramuše, ne guram se u raspravu vjere, ne zanimaju me fake prijateljstva, slavim ljubav kojeg god spola bila, poštujem tuđe vrijeme, ne pričam o tuđem odgoju djece i smatram svoj život puuuuuno više od jedne osude ma na kojoj god bazi bila. Osjećam koliko mi je život drag i vrlo sam dobro svjesna koje mi sve ljepote pruža. Upoznala sam neke divno iskrene ljude putem društvenih mreža čije emocije i prijateljstva milujem i dan danas. Koliko blokiranih ljudi imam na društvenim mrežama - ja ih zovem ‘posvuduše’ ne moram vam niti pisati... jer gđica ubica nikada neće prići, osmjehnuti mi se i reći ‘E, oprosti za ono prije par godina’ ali će zato svaki moj Insta Story biti gledan pod njenim budnim očima. E sad, ono što me nenormalno i ljuti i čini tužnom, čega su odjednom svi ‘influenseri’ u Hrvatskoj postali svjesni jest ljubav prema vlastitom tijelu.

Wooohooo!

Dobro jutro!

Sunce svanulo!

I sve bi to bilo super da se ne radi o jednoj iznimno velikoj laži koju kupujete, jer eto ŽENE + EMOCIJE... Odjednom su svi počeli PISATI o svojim strijama, o miteserima, o celulitu, o trbuščićima koji nisu savršeno ravni... okej, a ja vas sad iskreno pitam, dragi moji influenseri GDJE ste bili kada je meni trebalo pružiti ruku? Kada sam bila ‘sama’ i kada mi je trebalo podrške da se glas nesavršeno savršenih žena nadjača od časopisnih stereotipa?

Ili to samo radite jer osjećate da to trenutno prolazi i kod drugih pa zašto ne bi i vi tako? (Što opet nije loše u tom smislu, uvijek pozdravljam iskreno prijateljstvo s vlastitim tijelom) Osjećate li da je došlo u trend voljeti sebe pa ste odjednom svi prosvjetljeni i to treba posebno naglasiti i pisati o tome na sve strane? Mislim da mnogi nisu svjesni koliku odgovornost preuzimaju svojim riječima, a ja ionako u riječi rijetko kome vjerujem - mislite na djela jer ona govore nekad puno više nego same rijeci. Just saying", napisala je Lucija ispod svoje posljednje fotografije u trapericama i crvenoj vesti s velikim osmijehom na licu.