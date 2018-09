Kristina Vukas podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama svoju čudnu priču.

Kristina Vukas, pjevačica koja je imala hit ''Odnijela te votka'' od tada nije imala tako prepoznatljivu pjesmu, no zbog ovog koji su svi pjevušili dobila je nadimak Kristina Votka.

Kristina je prošlog vikenda bila na Weekend Media Festivalu u Rovinju, no dobar doživljaj pokvarila joj je bolest. Ipak, Kiki Votka pokušala je makar za Instagram napraviti fotku koja će odaslati lijepu sliku iz Istre, no to ju je koštalo!

"Koja uspomena! Išla sam na Weekend Media Festival, razboljela se u subotu i provela je u krevetu. Jedna vrlo draga osoba je došla po mene iz Zagreba da me odvede kući te smo stali prije puta na ručak, gdje smo naišli na ovo popularno mjesto na kojem se svi slikaju. Saznali smo da se slikanje na ovoj 'trendi lokaciji' naplaćuje, pa smo zaključili da je to budući business'', otkrila je Kristina.

Naime, radi se o mjestu između dvije kuće uz samo more koje je očito toliko popularno da su ljudi spremni i izdvojiti novac kako bi se tamo slikali.