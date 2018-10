Jernej Kozan svojom je točkom na Supertalentu ostavio snažan dojam.

Jernej Kozan ima 25 godina, ali iza sebe već ima priličan broj uspjeha. Naime, on je pobjednik pete sezone slovenskog Supertalenta, no to mu nije dosta.

''Ja volim Supertalent, a volim i Hrvatsku i Zagreb. Odlučio sam okušati se i izvan granica svoje zemlje, pa zašto ne probati upravo kod susjeda'', govori ovaj mladi akrobat koji se nada da će i u Hrvatskoj steći brojne obožavatelje.

''Ljudi vole moje akrobacije. Naravno vole ih i žene. Padaju itekako kada vide što izvodim. Ja se trudim i živjeti od ovoga no to je teško. Uz ovo još radim animacije za djecu i rođendane. Ljudi ponekad traže da im pokažem kako izvodim neke stvari pa ih nekada malo i učim'', otkriva Jernej čija mama nema straha kada je njegova zabava u pitanju.

Jernej Kozan (FOTO: Dnevnik.hr)

''Ma njoj je to kao da radim nešto što i drugi rade. Već se navikla na moj hobi. Njoj se više ne odsjeću noge kada me gleda već ona uživa'', govori ovaj talentirani Slovenac kojem smo za kraj postavili pitanje jesu li zgodnije Slovenke ili Hrvatice?

''Uf! Vi ste nam baš jaka konkurencija. Slovenke su jako zgodne žene, ali isto tako i vaše. Rekao bih da su podjednako lijepe'', mudro je odgovorio Jernej.

