Iva Augustinović očarala je publiku svojim glasom u showu Supertalent.

Iva Augustinović oduševila je svojim talentom – pjevanjem. Prijavom na show Supertalent nikako nije pogriješila, no kada je ušetala na pozornicu, žiri nije ni slutio kakvo će im iznenađenje priuštiti. Svoje vokalne sposobnosti pokazala je pjesmom 'Over The Rainbow' u izvedbi Leone Lewis i oborila žiri s nogu.

Supertalent 2018 Iva Augustinović

''Osjećala sam se uzbuđeno i malo nesigurno. Na kraju sam bila presretna'', otkrila nam je Iva koja kaže da je svoju izvedbu posvetila najbližima.

''Posvetila sam je svojoj obitelji. Oni su me od početka podržavali i oni su me netjerali da se prijavim na Supertalent. Inače sam dosta nesigurna u sebe pa mi je njihova podrška puno značila'', ističe Iva koja je inače iz Žepča iz BiH, ali trenutno živi i studira u Grazu u Austriji.

Iva Augustinović (FOTO: Instagram)

Iva je najprije u Grazu upisala muzikologiju, no onda se udaljila od glazbe i prebacila na ekonomiju. Danas se pjevanjem bavi tek u privatno vrijeme. U njezinim izvedbama uživa i njezin dečko s kojim ima vezu na daljinu.

''Zaljubljena sam. Imam dečka i on puno utječe na mene i podržava me u svemu. Zove se Ivan. On je studirao u Osijeku, građevinski inženjer je. Trenutno radi u BiH na izgradnji jednog mosta. Vidimo se jednom mjesečno, ali zato smo stalno na telefonu. I njemu nekada pjevam na uho, a priznao mi je kako se naježio kada me prvi put čuo. Zaručili smo se prije dva mjeseca, a plan nam je da se vjenčamo iduće ljeto'', otkrila je Iva koja se nada da će doći do finala jer smatra da nije pokazala svoj maksimum.

Iva Augustinović (FOTO: Instagram)

