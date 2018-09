Osim što sam uvježbava pokrete i koreografiju Marčelo Selim, kandidat u showu Supertalent, pohađa jedan plesni centar gdje dijeli jednaku strast i ljubav prema plesu sa svojim vršnjacima

Osim najpoznatijeg "moonwalka" zahvaljujući Marčelu Selimu na pozornici Supertalenta vidjet ćemo i ostale famozne pokrete nikad prežaljenog kralja popa.

''Za mene je on inspiracija. Daje mi nadu, smiruje me i motivira me.'', tako je Marčelo Selim započeo izlaganje o Michaelu Jacksonu kojeg smatra idolom i za njega označava veliku životnu prekretnicu.

''Prva njegova pjesma koja me oduševila bila je Remember The Time. On je od tada moja velika inspiracija i nadahnjuje me, ne samo u plesu već i u svim drugim područjima mog života. Započeo sam s gledanjem videa na internetu, skidao sam svaki njegov pokret i iz dana u dan učim plesati poput njega'', ispričao je Marčelo.

Osim što sam uvježbava pokrete i koreografiju Marčelo pohađa jedan plesni centar gdje dijeli jednaku strast i ljubav prema plesu sa svojim vršnjacima.

''Odlučio sam nastupiti sam, a ne s plesnom ekipom jer želim ljudima pokazati što znam i učiniti ih sretnima. Moj je životni cilj biti profesionalni imitator Michaela Jacksona te sam spreman učiniti što god treba da to i ostvarim'', rekao je Marčelo kojem je prva stepenica na tom putu prijava za Supertalent.

Sve nastupe i najnovije informacije pratite na službenoj stranici Supertalenta, a propuštenu epizodu pogledajte besplatno na novatv.hr.