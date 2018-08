Nakon 12 godina Vedran Ćorluka oprašta se od Vatrenih, a na njega je posebno ponosna supruga Franka.

Vedran Ćorluka upravo se oprostio od Hrvatske nogometne reprezentacije.

Točnije, to je napravio prije nešto više od sat vremena na Instagramu emotivnim statusom i s nekoliko fotografija koje su obilježile njegovu karijeru u kockastom dresu.

"Dragi navijači Hrvatske reprezentacije, nakon 12 godina i 103 nastupa u najdražem dresu došlo je vrijeme da se oprostim od hrvatske reprezentacije. Hvala vam za sve ove godine bezuvjetne podrške i ljubavi, bez vas osjećaj igranja za Hrvatsku ne bi bio ni blizu poseban kao što je za mene bio u ama baš svakoj utamici u svih ovih 12 godina. Naravno, bilo je tu i dobrih i onih malo manje dobrih utakmica ali znajte, svaka je bila sa srcem. Hvala i svim mojim suigračima s kojima sam proveo sve ove nezaboravne godine, hvala vam što ste mi bili obitelj, nekada mlađi brat, a nekada stariji, hvala vam što ste me naučili što znači zajedništvo i gdje nas ono može dovesti... do finala SP-a. Bit ću vaš najvatreniji navijač i ne sumnjam da ćemo se opet zajedno veseliti kao ovog ljeta. Hvala svim trenerima Slavenu, Igoru, Niki, Anti i Zlatku na povjerenju koje ste mi ukazali kroz sve ove godine i što ste pomogli da ostvarim svoje snove igrajući za najdraži i naljepši dres. I za kraj, još jedno veliko hvala svima koje sam susreo na ovom putu, no došlo je vrijeme da zatvorim ova vrata, koja se sada otvaraju za nekog novog koji čeka da se i njegovi snovi ostvare. Od danas najglasniji navijač koji će u srcu zauvijek nositi tu peticu, voli vas Čarli."

Ubrzo se na istoj društvenoj mreži oglasila i njegova novopečena supruga Franka Batelić, koja nije propustila priliku kako bi još jednom pokazala koliko je ponosna na njega.

"Priznajem, suza je u oku. Vrijeme je za neke nove pobjede, nove avanture, nove izazove, bitke koje ćeš ti onako suvereno, odlučno i čvrsto voditi i pobijediti kako samo ti znaš. Ali kao što si i sam rekao, ovaj dres je nešto posebno i tu peticu ćemo zauvijek nositi u srcu, gdje god nas ovaj lunapark zvan život odnio. Volimo te, Čarli, ponosni smo, Veki", poručila mu je Franka.