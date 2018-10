Filip Rudan ostavio je dobar dojam na Supertalentu, ali čini se na Maju Šuput posebno.

Filip Rudan ima tek 19 godina, a glas mu je toliko moćan da mu je Martina Tomčić u showu Supertalent kazala kako bi ga odmah, kada bi je imala, uzela u svoju diskografsku kuću.

Mladi pjevač razvalio je izvedbom pjesme ''Kiss From a Rose'', a osim Martini čini se da se posebno svidio i Maji Šuput koja je na svojem Instagramu objavila zajedničku fotografiju. Radi se o fotki napravljenoj još ljetos u Malinskoj, nakon njezina nastupa.

''Maja je ostavila super dojam na mene. Kada smo se sreli u Malinskoj, prijateljski mi je pristupila. Volio bih s njom snimiti duet, a to što ona pjeva drugačije pjesme od one koju sam ja izveo – to nema veze. Da dobijem takvu priliku, ona bi birala pjesmu jer ona je ipak profesionalac i sigurno bi dobro odabrala'', kazao je Filip, koji se divi Maji kako puno radi na svadbama.

Supertalent 2018 Filip Rudan

''Svadbe su mi baš fora. I ja bih želio nastupati na vjenčanjima jer mislim da je uistinu posebno kada vas netko angažira na sebi najvažniji dan. Super mi je što Maja to radi'', govori Filip, koji ne krije simpatije prema Maji, baš kao ni ona prema njemu, no ipak u nju se ne bi mogao zaljubiti.

''Ne, ne! Ne bih je išao osvajati. Ja vam volim mlađe djevojke, a Maja je ipak starija od mene i meni vam nije zanimljiva ta velika razlika u godinama. Nije ona previše stara, ali dovoljno starija od mene. Ja imam tek 19 godina i sviđaju mi se djevojke mojih godina. Trenutno nemam curu, ali došlo je puno ponuda na društvenim mrežama. Ipak, ja neću trenutak slave koristiti da bih to koristio. Ja nisam takav. Ljubav se ne treba kupovati popularnošću. Dobio sam više tisuća poruka i uglavnom su dobri komentari'', otkrio nam je simpatični i pristojni Filip Rudan.

