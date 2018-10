Roberto je, čini se, napravio pravu pomutnju na Farmi.

Roberto je vrlo brzo zapeo za oko farmericama, ali i gledateljicama. Dobar izgled bio mu je adut s kojim je mogao igrati na početku, no čini se da je nekima stao na žulj.

No možda je malo i zavist u pitanju, jer najnovijim sumnjama priključili su se i neki farmeri, a ne samo farmerice.

Farma (FOTO: Dnevnik.hr)

Manipulira li Roberto djevojkama ili ih zaista smatra prijateljicama, ostaje nam za vidjeti. Dok neke farmerice u njemu vide odličnog prijatelja ili partnera, neke tvrde da je to samo maska. Štefica je jedna od onih kojima se Robertovo ponašanje prema ženama ne sviđa. „Cure dosta iskorištava i one misle kako se on njima upucava, ali za mene je to ponižavanje!“ , rekla je Štefica.