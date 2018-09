Pobjednici prošlogodišnjeg Supertalenta Emil i Mateja otkrili su nam što su sve radili posljednjih godinu dana, što im se u životu promijenilo od pobjede te što poručuju novim kandidatima.

Sudjelovanje u ''Supertalentu'' ovaj par opisuje kao izvrsno iskustvo koje im je donjelo više angažmana, ali i poznanstva od kojih su neka rado zadržali. Zbog osvojene nagrade i većeg broja angažmana preko godine koje im je priskrbila popularnost, mogli su si priuštiti da im ovo ljeto po prvi put u pet godina bude neradno.

''Inače život nam se nije pretjerano promijenio nakon pobjede u Supertalentu, osim što smo malo poznatiji pa nas ljudi malo više traže.'', otkrio nam je Emil, muški dio dvojca koji je svojim izvedbama prošle sezone spomenutog showa hipnotizirao gledatelje, prisutnu publiku i žiri.

''Jedino što se promijenilo što se više ne zovemo Emil i Mateja nego Mateja i Emil'', u šali su nam odgovorili na pitanje jesu li si možda osmislili neko umjetničko ime.

No, nešto se ipak promijenilo. ''Radimo nove stvari, uvježbavamo, snimamo se i provjeravamo je li sve ok, greške jedan drugom govorimo, tako da se malo svađamo...kako koji dan. Bude burno.'', ispričao nam je par koji probe snima mobitelom, a kako one znaju potrajati, važno im je da baterija izdrži. Što se kvalitete tiče, pohvalili su Huawei kojem su ostali vijerni nakon što su ga prošle godine osvojili na showu pa tako ove godine snimaju s P20 Pro modelom.

Snimljeno s Huawei P20 Pro (Foto: Nova Studio)

Mateja i Emil već devetu godinu žare i pale kako u privatnom tako i u poslovnom smislu. Ove godine planiraju useliti skupa, a u svom novčanom dobitku još uvijek uživaju.

''Planovi za budućnost su nam da plana nema! Kako ide ide-dobro nam ide. Planiramo i dalje plesati, nastupati i uživati u tome. '', rekla je Mateja, a Emil dodao kako su napisi o njegovoj penziji bili zapravo šala te da se ne namjerava još povući iz plesnih voda.

Sudionicima iz nove sezone showa ''Supertalent'' koja se počinje prikazivati u nedjelju 23. rujna, poručili bi da bez obzira na krajnji rezultat nastave raditi to što rade jer trebaju vjerovati u sebe bez obzira što drugi misle.

''Nek uživaju i neka to pokažu!'', dodala je Mateja.