Dario Zvornik oduševio je svojim akrobacijama koje je izveo na Supertalentu.

Dario Zvornik uistinu je golemi talent. Akrobacije koje izvodi u zraku doslovce će vam natjerati ruke na usta. Toliko je spretan u svojem sportu da nije ni čudno što danas svi pričaju o njemu.

''Ja vam se time bavim već 20 godina. Počeo sam s gimnastikom, a onda je s vremenom to dobilo ovaj cirkuski oblik. Kao dijete sam odlazio u cirkus i zaljubio sam se u akrobacije. Danas i sam radim cirkuske predstave'', otkrio nam je ovaj nevjerojatno talentirani Zagrepčanin koji skromno odgovara na pitanje padaju li cure na njega zbog ovog neobičnog sporta.

''Ako radim akrobacije na mostu onda padaju, a ako radim ispod mosta onda me ne vide. Ovo je jedan vid zabave koji ti svakako omogućuje da se lakše istakneš'', govori Dario koji ima podršku roditelja.

Dario Zvornik (FOTO: Dnevnik.hr)

''Moje roditelje to veseli jer veseli mene. Naravno da je ovo opasan sport, ali svaki je sport opasan i ima svoj rizik. Pa i nogomet je na neki način opasan. Meni je ovo veliki izazov. Svaki dan sebe izazivam i pomičem granice. Ozljeda nisam imao jer se pripremam i zagrijavam'', objašnjava nam Zvornik koji je jednom zgodom zbunio i policiju.

''Bilo je to tijekom jedne utakmice. Ja sam bio na mostu i vježbao. Došla je policija kako bi provjerila što radim jer ljudi svašta znaju izvoditi na mostu. Kada su vidjeli kako vježbam pustili su me da nastavim. Bilo im je zanimljivo što radim i malo su me gledali'', priznao je mladić koji za naredni nastup želi izvesti s točku s rekvizitima koje imaju tek najveći cirkusi na svijetu.

