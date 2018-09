Za Jeremyja Meeksa svijet je saznao kada je 2014. godine završio u zatvoru, dok je Chloe Green bogata nasljednica.

Ovaj je par od samog početka bio kontroverzan.

Jeremy Meeks osvojio je svijet 2014. godine kada je uhićen zbog posjedovanja oružja, a njegova je zatvorska fotografija u trenu obišla svijet te zaludjela žene diljem svijeta. Jeremy je osuđen na 27 mjeseci zatvora, no ni nakon tolikih mjeseci provedenih iza rešetaka, svijet ga nije zaboravio.

Melissa Meeks (Foto: Profimedia)

U to vrijeme "najseksi zatvorenik na svijetu" bio je u braku sa suprugom Melissom koja je ostala uz njega čitavo vrijeme, no nakon što je izašao iz zatvora i dobio unosne modne ponude, Jeremy kao da je sve to zaboravio. Ubrzo se saznalo kako vara suprugu s kćerkom milijardera i biznismena Sir Philipa Greena, Chloe, s kojom je prije nekoliko mjeseci dobio sina.

"Tek početak. Cijenimo svu ljubav i podršku i mržnju", napisala je razmažena nasljednica nakon što je podijelila njihovu prvu zajedničku fotografiju na Instagramu koja je potvrdila šuškanja, a par se navodno upoznao u Monaku tijekom jedne gala večere, u svibnju 2017. godine.

"Dizajner Philipp Plein jednom je prilikom priredio večeru u Maya Bay restoranu u Monaku u moju čast, a tamo je bila i Chloe. Ona je mene hvatala po Monaku, no ja ju nisam stavio na popis gostiju tu večer. Ne znam tko jest, no drago mi je da je bila tamo, jer sam se kasnije zaljubio u nju", izjavio je jednom prilikom Meeks, ističući kako bi se u nju zaljubio i da nije bogata.

Iako je kasnije tvrdio kako su on i supruga u to vrijeme već bili razdvojeni, ona tvrdi kako laže, a nije skrivala kako joj je sada već bivši suprug slomio srce. "Nikada se nemojte ispričavati zbog ljubavi koju dajete. Neka vam bude žao onih koji tu ljubav nisu htjeli", poručila je jendom prilikom na Instagramu.

Par je u lipnju ove godine dobio sina Jaydena, a posljednjih dana malena obitelj uživa na odmoru u Monaku gdje je i započela njihova ljubavna priča. Chloein tata vlasnik je, među ostalim, slavnog brenda Topshop,a iako u početku nije blagonaklono gledao na vezu svoje hirovite kćeri, s vremenom je prihvatio zeta.

S druge strane, Jeremyju je upala sjekira u med otkad je s Chloe, jer je svako malo na luksuznim putovanjima i eventima na račun njezinog slavnog prezimena, a bogatašica nikada nije pokazala preveliki interes da radi s ocem. Jednom je prilikom izbacila limitiranu kolekciju cipela, no nije postigla veliki uspjeh.

No ono što joj itekako ide jest trošenje obiteljskog novca koji sada samo troši u paru.