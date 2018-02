Antonija Bračulj podijelila je s nama sretne vijesti.

Miss Hrvatske 2014. u petom je mjesecu trudnoće i ne skriva sreću. Antonija Bračulj i njezin suprug Marijan po drugi će put postati roditelji krajem proljeća. Lijepa misica vješto je skrivala trudnički trbuh sve do sada kada je upravo u IN Magazinu otkrila svoju slatku tajnu. Par još ne zna čekaju li curicu ili dječaka a to će pokazati ultrazvuk kroz nekoliko dana.

"Napokon su mi prošle mučnine i sada zaista uživam u ovom drugom tromjesečju koje je doslovno - blaženo stanje! - otkrila je Antonija.

Braci ili seki se veseli i njihova jednoipolgodišnja kćerkica Lena koja je prije nekoliko mjeseci "otkrila" hodanje pa je roditelji hvataju po cijeloj kući.

"Ova druga trudnoća mi je u početku bila mnogo napornija nego prva pa sam čak i završila na infuziji ali sada je sve u redu i osjećam se odlično. Nadam se da neće biti komplikacija s obzirom na to da nosim dosta nisko i rizična je trudnoća pa moram mirovati!" - kaže misica.

Antonija je otkrila i da su joj se sa njezinim suprugom Marijanom u potpunosti posložile kockice i da je odmah znala da je on pravi čovjek za nju!

"Zaprosio me na moj rođendan u jednom dvorcu u Portugalu a htio je i kleknuti no bilo je previše ljudi u blizini pa sam mu rekla da bolje ne kleči!" - našalila se Antonija i priznala da joj je suprug jako romantičan.

Što je još Antonija otkrila pogledajte u intervjuu za In Magazin.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.