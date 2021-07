Na svojem posljednjem koncertu Severina se pred 20-ak tisuća ljudi nespretno spotaknula i pala na pozornici, no smiješak s lica nije skidala. Kasnije je objavila da je malo natukla kralježnicu, ali da se isplatilo. Severini to nije prvi pad na pozornici, a za IN magazin prisjetila se još jednog sličnog pada na koncertu, gdje je intervenirala čak i njezina majka. Na pozornici su padali i Maja Šuput, Lepa Brena, Danijela Martinović i mnogi drugi, a zašto te padove nikad neće zaboraviti, saznajte u videu!

U žaru dobrog raspoloženja na koncertu u Vrnjačkoj Banji rasplesana Severina završila je na podu, srećom, bez ozbiljnih posljedica.

''Završio je koncert, bilo je fantastično, malo sam natukla kičmu, ali vrijedilo je. Vrijedilo je, što bi rekli ljudi, vrijedilo je'', oglasila se Severina nakon koncerta.

Iako kamere ne zabilježe svaki takav zvjezdani pad na koncertima, oni ipak nisu tako rijetki. Severina je u svojoj karijeri već imala bliske kontakte s podom na pozornici koje teško zaboravlja.

''Išla sam skočiti s podesta bubnjara. To sam napravila dotad valjda tisuću puta. I kako sam naskočila, tako sam ostala dolje sjedeći. Prvo sam uzela štiklu jer sam mislila da je ona možda propala. Štikla nije propala, što znači da mi je koljeno propalo točno za taj osjećaj koji sam osjetila'', prisjetila se Seve.

Dogodilo se to na jednom koncertu u Splitu, a Seve je tada prvi put slomila nogu. Našla se ondje i njezina uža i šira rodbina. Svi su odmah priskočili upomoć.

''Ali kad se popela mama! Razgrnula ih je kao Mesija i rekla: 'Ćerce moja.' Kad sam nju vidjela, nekako mi se sve to učinilo preprivatno, kao da je privatizirana bina. Samo sam rekla, skinite je s bine i nastavite svirati'', prisjetila se Severina.

Lepa Brena je pak na pozornici samu sebe nokautirala svojom nogom.

''Bina je bila malo klizava, moji đonovi su bili malo namočeni vodom, ja sam tu nogu nekako zamahnula. Kad sam se zveknula po glavi, to je bio trenutačni nokaut u glavu'', objasnila je Brena jednom prilikom.

Maja Šuput i Danijela Martinović nisu pale na pozornici, one su na koncertima uspjele pasti s pozornice, ravno u publiku.

''Bila sam ćorava, nisam vidjela ništa, imala sam dioptriju 5 i kako je mene zaslijepio reflektor, nisam vidjela ništa. Ja ne vidim, pjevam na ćoravo i zakoračim, s glavom u publiku, pod. Katastrofa, ubila sam se! Ja siroče nisam vidjela, ljudi misle da sam se opila, nemam pojma'', ispričala je Šuput jednom prilikom.

''Do toga da mi je pukao tak, pa sam pala sa bine ravno na ljude. Svašta sam ja prošla... Ali znate što, uopće mi nije neugodno. Možda je to zabrinjavajuće?!'' pita se Danijela Martinović.

I Alen Islamović u svojoj se dugogodišnjoj karijeri nekoliko puta susreo s podom pozornice oči u oči. Još dok je bio mlad i razuzdan roker, na koncertima su se događale svakakve stvari, pa i padovi uslijed elektrošoka.

''Kad bi udario pljusak, kompletna struja ulazila je u mikrofone, u gitare. Kako smo mi divljali na bini, bili smo heavy metalci, pa kad bismo se gitarist i ja slučajno dotaknuli ili očešali jedan o drugoga, struja bi nas bacala po deset metara'', prisjetio se pjevač.

Loša iz Plavog orkestra pamti jedan nezaboravni izlazak na pozornicu. Na tom je koncertu izašao pred publiku i umjesto pozdrava ''dobra večer'' uslijedio je neočekivan obrat.

''Kako je bio nizak ulaz, bila su neka betonska vrata, ja sam snažno udario glavom i onesvijestio sam se na bini. Međutim, tek tad je počelo skandiranje, mislili su da pravim neki scenski pokret'', ispričao je Loša.

Scenski pokret u vidu pada pred tisućama ljudi zvijezdama možda nije najdraži trenutak koncerta, no mi, evo, priznajemo, volimo vidjeti da su i oni samo ljudi od krvi i mesa.

