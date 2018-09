Dok većina ljudi u zrakoplovu mirno sjedi i čeka da let završi, kad su poznati u pitanju to, čini se, nije slučaj. Budući da zbog posla često lete, vrijeme među oblacima krate na različite načine. Severina igra neobičnu igru, Massimo pjeva, predsjednica Kolinda vježba ruski, Lana Jurčević uhodi hollywoodskog zavodnika. Saznat ćete i koja misica zna uprravljati zrakoplovom. Nezaboravne dogodovštine s nekoliko tisuća metara visine, zvijezde su otkrile našem Davoru Gariću.

Itekako uzbudljivo domaćim je zvijezdama kad su među oblacima. Lana Jurčević u zrakoplovu je nedavno doživjela napad plinovima... Ali i bliski susret s holivudskim zavodnikom.



Koliko god vremena provela u zraku, kad iskorači iz zrakoplova, Seve izgleda besprijekorno, a tijekom leta rado zapjeva. Kad ne pjevaju, Seve i Igor vrijeme krate snimanjem videa u aplikacijama za zamjenu lica.



''A ko mi je kriv. Da sam završila fakultet ne bih ovo radila. Radila bih za plaću lipo, ovako se moram glupirat'', izjavila je Seve u šali jednom prilikom.



Više sati letenja od prosječnog pilota ima Maja Šuput. Zbog brojih poslovnih i turističkih putovanja kaže da gotovo živi u zrakoplovu. Toliko je puta bila s pilotima u kokpitu da bi pilotsku dozvolu za kakav omanji avion ili helikopter dobila, dok si rek'o keks.



Josipa Lisac pak 2015. proživljavala je pravu dramu u zraku. Zbog orkanskih naleta vjetrova, zrakoplov nije mogao sletjeti u Split pa je glazbena diva morala otkazati rasprodani koncert te večeri. Sljedeći je put išla automobilom.



Strah od zrakoplova ima i Nikolina Ristović. Suprug je za petu godišnjicu braka vodi u New York pa se za taj let Nikolina već sad psihički priprema.



''Ne volim avione, ali prisiljena sam ih koristiti s vremena na vrijeme moram pribjeći nekim sredstvima da bi se omamila da udem u avion, ja sam jedan ustrašeni putnik jako'', priznala je jednom prilikom.



Nema straha, samo zabava! Takva je atmosfera vladala na koncertu Massima Savića koji se održao, vjerovali ili ne, među oblacima na 3000 metara.



''Moj instrument je grlo, moj instrument je nos, uho, a tu je centar za ravnotežu i kad se sve to skupa pomiješa sa pritiskom aviona, sa propadanjima...nevjerojatno, još sam svirao gitaru i u jednom trenutku avion propadne, jednostavno vrati mi ode i ja ga hvatam'', pričao je tada Massimo.



Nogometna euforija ovog je ljeta vladala i visoko iznad zemlje. Vatreni su slavili na letu iz Moskve u Zagreb,a predsjednica Kolinda u zrakoplovu je govorila ruski.



A ako ste mislili da su misice samo lijepe, pripremite se za šok. 96-e je ušla u superfinale izbora Miss Hrvatske, danas je direktorica Direkcije tog izbora, a zna i upravljati zrakopolovom.



''U sat vremena ja sam svladala i vozila sam, ne veliki, nego onu malu cesnu, ali sam vozila'', otkrila nam je Maja Vračarić, direktorica Direkcije izbora Miss Hrvatske za Miss svijeta.



Jedanput ili dvaput neke su zvijezde u zrakoplovu radile i ''one stvari''. To su priznali Kim Kardashian, Pamela Anderson, Gwyneth Paltrow, Janet Jackson, John Travolta, Chrissy Teigen i John Legend... Popis je dug. Te snimke, nažalost, nemamo, no pretpostavljamo da je bilo turbulentno! Hvala što ste letjeli s nama.

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

