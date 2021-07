Nakon nogometnih uzbuđenja na Euru Luka Modrić odmara se na našoj obali. Severina je ljetovala na Maldivima, a Snježana Mehun na Mykonosu. Nikolina Ristović za plažu bira minijaturni bikini, Borna Kotromanić jednodijelni kostim, a slavni domaći nogometaši ne skrivaju isklesane pločice. Istražili smo kako domaće zvijezde izgledaju u opuštenom izdanju na plaži.

Nakon Eura Luka Modrić zelene je travnjake zamijenio morskim plavetnilom. A domaći nogometaši kao da se natječu koji će imati manji postotak masnog tkiva i isklesanije pločice. Tu prednjače Andrej Kramarić i Dejan Lovren kada se pojave u izdanju za plažu.

Šime Vrsaljko u ljetnom izdanju obara obožavateljice s nogu, a i Severinin outfit za plažu mami uzdahe.



''Naše tijelo nama je stvarno jako bitno, mi toliko malo držimo do njega, zato što ga i toliko trošimo, sve nam je u tom našem tijelu.

Ali teško je pored svih tih silnih kolača, finih stvari, masnih... teško je održavati liniju'', priznaje Severina, ali kaže da su njezin recept ljubav, sreća, zadovoljstvo, malo unutrašnje i malo vanjske ljepote.

Damama koje na nekoj dubrovačkoj plaži sretnu Antonija Lujka, glumca s holivudskim pedigreom, srce bi moglo preskočiti koji otkucaj, a Snježana Mehun na plaži itekako pazi na ten.



Nakon velike eurovizijske pozornice u kupaći je kostim uskočila Albina i pokupila sve same ''dvanaestice''. Egzotične pješčane plaže odlično pristaju i blogerici Sonji Kovač.



Kada u ''plažni'' outfit uskoči Nives, onda i živa u termometru zavrije, a celzijusi izazovu toplinski val. Dok Nives bira minijaturne bikinije, neke se dame za plažu ipak vole bolje zagrnuti.



''Ima svega, malo jednodijelnih, onih gotovo pa da i nema ništa, svašta nešto, ovisno o prilici, ovisno o tome s kim si na plaži'', kaže Nives, a u videu možete vidjeti koji su favoriti ostalih naših dama.



Bez obzira na to koji kupaći kostim izabere, bivša Miss Universe Hrvatske zna da se, osim za znatiželjne poglede, treba pripremiti i za opasne UV zrake.



''Uvijek sam miješala maslinovo ulje, gospinu travu, takozvani kantarion, pa bismo se mi mazali. Nije bilo zaštitnog faktora u to vrijeme, a poslije smo skužili da ipak treba biti zaštitni faktor. Volim te domaće pripravke i za kosu i za kožu. Ja strije nemam, celulit dobijem malo zimi, ostavim ga taman za zdravlje ljeti'', govori Renata Lovrinčević.

Na plaži možete detaljno proučiti i tetovaže pjevača i manekena Vlahe Arbulića. Njemu govore da je Apolon, a titulom boginje časte glumicu Anu Gruicu Uglešić dok se valja na bijelom pijesku Maldiva. Ipak, titulu najseksi Hrvatice, na plaži ili bilo gdje, nosi Žanamari.



''Žene, pokažite što imate. Baš vas briga i ne dajte hejterima da vas ugase, da vas obuku. Ako se želite skinuti, skinite se. Ako se želite obući, obucite se'', zaključila je pjevačica.

Ako je suditi prema ovim morskim izdanjima domaćih zvijezda, čeka nas još jedno iznadprosječno vruće ljeto.

