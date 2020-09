Pjevačica Zsa Zsa šokirala je svoje obožavatelje videom u kojem je pokazala stanje svoje kože lica. Bez trunke šminke otkrila je da se bori s aknama koje su joj lice prekrile gotovo u potpunosti. Zbog toga se zatvarala u sobu i ostala bez samopouzdanja, no odlučila je razbiti predrasude i biti glas svih onih koji doživljavaju osude okoline zbog prištića. Zsa Zsa je otvoreno o ovom problemu razgovorala s našim Davorom Garićem.

Zsa Zsa je iskreno progovorila o nekim problemima o kojima mnogi ne bi tako javno. Od tada kao da joj je pao kamen sa srca.

Imala je i u pubertetu problem s aknama, no baš ovoliko nije nikad. To je od relativno nedavno.

"Pa da, razvijam se kao osoba, tako se razvijaju i one! Imala sam u srednjoj školi onaj tipični period kad se jako puno ljudi susreće s tim. Nije bilo bajno, nije bilo veselo. U to doba si jako nesiguran, sve ti to jako utječe na samopouzdanje. Doslovno te oblikuje kao osobu. Nekako se svi i dalje skrivamo i sramimo ako imamo neki kožni problem koji je na licu, koji se ne može sakriti ikako. Ja mogu staviti tonu pudera na ovo, ali to se vidi. I što više pudera staviš, to je gore, i nije zdravo jer ulazi u pore i onda se opet sve zmaže i onda se opet sve upali i nije dobro", objasnila je Zsa Zsa.

Rekla nam je i da joj je samopouzdanje na razini krumpira.

"Ja sam Međimurka pa volim krumpire. Koliko god sam ja kao hrabra, nekako sam stala ispred, i odlučila biti glas za one koji su možda malo tiši od mene, i meni je teško, nije sad meni najbajnije, vidite ja sam se našminkala i za ovaj intervju jer na kraju dana svi se volimo osjećati malo ljepše", kaže Zsa Zsa.

"Želim svima zahvaliti jer ste toliko, toliko, predivnih riječi podrške imali kad sam se u onom najgorem, najtežem trenutku u mojoj glavi, kad sam se snimila za storyje, stavila ovakvo lice na Instagram, sva jadna i tužna, a na kraju ste me dočekali otvorenih ruku. U životu nisam imala toliku aktivnost na Instagramu i to mi je posebno drago da nije radi nekakve slike u badiću, da nije radi ne znam čega, nego radi nekog realnog problema", poručuje pjevačica.

Osim pratitelja na društvenim mrežama, ima potporu obitelji i dečka.

"Na kraju dana bilo kakav problem koji imate znate da te oni najbliži vole baš takvog kakav jesi, bez obzira na sve i to je najvažnije. Ali doduše mamu je šokiralo. Mama me vidjela zadnji put prije mora kad je bilo ok i onda sam došla doma i bilo je ''Aaaaaah'', i tata jadan, tata je bio najviše u panici", otkrila nam je.

Nadamo se da će Zsa Zsa uskoro riješiti te probleme, a ono što je već napravila je da je pomogla mnogima, ne samo klincima nego i ljudima koji imaju isti ili sličan problem! Hvala joj u njihovo ime.

