Jedna od najpoznatijih skladbi duhovne glazbe nadahnula je pjevačicu Zsa Zsu i Dominika Lučića da izađu iz izolacije i budu među prvima koji su snimili videospot u doba korone. Njihova izvedba pjesme "Dubine" neće vas ostaviti ravnodušnima, a što ova pjesma predstavlja pjevačici, kako se nosila s odvojenošću od dečka te što sve novoga sprema povratkom na scenu, Zsa Zsa je otkrila našoj Aleksandri Keresman.

Emotivna balada s razlogom je objavljena baš u ovo vrijeme, a oboma je bila toliko posebna da su čak i u uvjetima izolacije morali snimiti videospot u idili samoborskog jezera.

"Prvi put sam je čula kad sam pjevala nakon srednje škole na Krku u Baški i taj zvuk na slušalicama uz ono olujno nebo i velike valove. To je takva posebna emocija da vam ne mogu opisati, ali svaki put kad čujem tu pjesmu, vratim se u taj trenutak i opet restart. Mislim da nam to svima sad treba u ovo doba. Samo sam čekala pravi trenutak jer tko još nije čuo tu pjesmu, neka je posluša jer stvarno ima to nešto posebno u njoj što te izliječi", ispričala nam je Zsa Zsa



Duet s Dominikom, producentom duhovne i svjetovne glazbe, također je bio stvar savršenog trenutka. Iako se poznaju godinama, tek je sada, priznaje, otkrila njegov iznimni vokal i znala je da je to to.



"Nekako ja sam se njemu spontano javila, kao: "Ajmo snimit Dubine, ti si taj." To se sve dogodilo u tri dana, snimili smo i toliko nam je neka posebna energija bila da smo odlučili snimiti video za to. Preposebno nam je nekako bilo da bi ostalo na onome 'ajmo se snimiti svatko od doma'", otkrila nam je.



Bio je to ipak kratak izlet iz njezine idile u Pušćinama, gdje uživa u slobodnom vremenu, prvi put nakon više godina.



"U svojoj sam sobici najviše. Tu mi je mikrofon, sviram, pjevam, počela sam gledati serije, nisam to godinama radila, jedem, mislim da smo svi dobili škembicu i bit će jako veselo ovo ljeto kad budemo morali u badiće", našalila se pjevačica.



No zato estradna prijateljstva čak i u novim okolnostima nisu trpjela.



"Taman prije nego što se sve ovo dogodilo Domenica, Mia Dimšić, Hana Huljić, Andrea Andrassy i ja nekako smo se našle kao ekipica i počele se družiti. To se sad produžilo na ovu karantenu, tako da igramo PlayStation online, skajpamo, družimo se", otkrila nam je.



Virtualni spojevi i ljubav na daljinu s dečkom Antonijem za pjevačicu su bili najveći izazov.



"Pa, meni je to zapravo poprilično teško palo jer se ne družim s jako puno ljudi i onda kad se uz nekog vežem, se jako se vežem, ali treba stisnuti zube i sve će to proći. I dobro, smijem reći, sad smo se već vidjeli. Već smo dugo u izolaciji pa sam zbrisala u Zagreb i sad sam opet OK", rekla je Zsa Zsa.



I dok se život polako vraća u normalu, Zsa Zsa se sprema na scenu vratiti i s nekim iznenađenjima.



"Ja bih jako voljela naučiti plesati i te neke videe koje ste vidjeli na Instagramu gdje ja kao plešem, to je makarena, to svi znamo. Stvarno bih voljela naučiti plesati neki ozbiljniji ples, hip hop, r'n'b, da mogu doći na koncert i biti kompletna", izrazila je želje.



Prvi je album, kaže, već na putu, a nakon gotovo godine dana stiže i nova pjesma.

"Počela sam snimati novu pjesmu, nisam ju dovršila jer se u ključnom trenutku dogodilo ovo. Jedva čekam da se otvore granice i da brzo pojurim završiti to i da vam mogu napokon pustiti nešto novo i jako lijepo, bit će balada", otkrila je.



Baš kao i sami glazbenici, publika jedva čeka povratak glazbe na velike pozornice.

