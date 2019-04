Kad ne radi na uspješnim glumačkim projektima, Zrinka Cvitešić vrijeme također kvalitetno provodi. I to ni manje ni više nego – u masliniku.

Izdvojiti vrijeme za sebe danas za mnoge je postalo pravi luksuz. Uvijek imamo neke izlike zašto si ne posvećujemo dovoljno vremena.

''Sva sreća, imam ljude koji me tjeraju jer, nažalost, nije baš pametno da to kažem u ovoj prigodi, ali meni je to uvijek gubitak vremena. Ali znaš kako je, napraviš nokte, dođeš doma, opereš suđe, sljedeći dan možeš opet ići raditi nokte, tako da, evo, zbog toga'', kaže nam Zrinka Cvitešić.

Matija Vuica kaže da si ugodi kad misli da treba i koliko treba.



''S obzirom na obveze i s obzirom na to da sam cijeli dan u svom ateljeu. Kad nisam u ateljeu, onda sam s Jurom, ali mislim da mi je dovoljno to koliko sebi izdvojim, stavljam se na prvo mjesto u svakom slučaju'', kaže nam.

I upravo bismo to svi trebali činiti. Kozmetičarka s dugogodišnjim iskustvom Antonija Tretinjak zato je napisala beauty vodič za poslovne žene u kojem savjetuje kako sanirati i promijeniti posljedice užurbanog načina života.

''Kroz taj neki kontakt s njima, gdje ste vi u principu s njima u jako intimnoj zoni, došla sam do toga da sve žene manje više muče isti problemi – kako uskladiti svoje potrebe, potrebe poslovne i obiteljske potrebe. Sukladno s tim sam se potrudila dati ovako jednostavne savjete kako žena može biti njegovana i samim time, kada je ona sretna i njegovana, na taj način je produktivnija'', objašnjava Antonija.

Neki se tretmani mogu raditi i pod pauzom, kaže Antonija, a pri ruci uvijek možete imati i prvu pomoć.

''Znači, dobar korektor, maskara, ruž, recimo to je onaj trojac koji je uvijek dobrodošao. Ako idemo malo dalje što se tiče nekog beauty segmenta, ja ne izlazim van tokom cijele godine bez kreme za sunčanje'', dodala je.

Upravo je to dobar recept i za, primjerice, posljedice nošenja teške šminke koja je česta u glumačkom svijetu. Iako, kaže Zrinka, i to se pomalo mijenja.

''Postoje režiseri koji ne vole šminku. Recimo, film koji sam ja snimala s Woodyjem, on je došao ujutro i provjerio da nam slučajno netko ne stavlja, pa smo onda u dogovoru sa šminkericama 'daj malo ipak trepavice ili nešto' jer on ne podnosi'', otkrila nam je glumica.

Osim dobre njege, unutarnjeg zadovoljstva, tu je i tjelesna aktivnost. Tako naša proslavljena glumica svaki slobodan trenutak koristi da skokne u vlastiti maslenik.

''Imam velikih problema s kičmom, to već imam godinama. Imam skoliozu i kefozu, to je sad već uzelo maha, pa mi je super oko tih maslina u polju, uvijek imaš neke razne zapravo pozicije tijela, pa mi je to genijalno jer spojim ugodno s korisnim'', otkrila nam je.

Glumica je za svoje maslinovo ulje osvojila i brojne nagrade.

''Ja sam zapravo krenula na tu prvu analizu i na to prvo natjecanje iz čisto zdravstvenih razloga jer smo, nažalost, imali nekoliko rakova u obitelji. Jednostavno sam htjela znati šta sam kupila, kakva je zemlja, kakva su stabla, čisto da znamo što koristimo i što pijemo, iz čiste radoznalosti da ne bismo ugrozili svoje zdravlje. I ispalo je bronca, super nešto'', priča nam Zrinka.

Iza naše je proslavljene glumice više od dvadeset godina rada. Glumi u Londonu, ima svoje uloge u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, a za sebe kaže da živi u koferu. A kojim god crvenim tepihom koračala, Zrinka će zasigurno nositi kreacije Matije Vuice, koja radi punom parom.

''Ne spava se uopće nikako, ne samo kad se pripremaju haljine za Hollywood nego i kad imam bilo kakvo vjenčanje, neke bitne događaje. Zapravo ja malo spavam, a i kad spavam, radim'', priznala nam je omiljena dizajnerica.

Uskoro nas tako iz Matijina ateljea očekuju brojna iznenađenja.

