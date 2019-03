Ovosezonski BIPA FASHION.HR za Zorana Aragovića je slavljenički. Ovaj razigrani dizajner prepoznatljivog brenda ''Bajt my style'' obilježava 15 godina na sceni. Dobili smo prvi pogled u novu slavljeničku kolekciju.

Već punih 15 godina, razigran i uvijek upečatljiv modni dizajn Zorana Aragovića puni ormare domaćih trendseterica, ali i zvijezda, a ova rođendanska brojka zatekla je i njega.

"Čini mi se stvarno jako puno. Baš sam se ulovio ovih dana kad razmišljam o tome i listam neke stare albume, jer tad nije bilo mobitela pa se s fotićem fotkalo, pa sam vidio da ima svakakvih radova, ti počeci su mi jako smiješni", priznao je dizajner.

Posao o kojem je, kako kaže, sanjao od malih nogu i danas može ponosno reći kako je taj san u potpunosti ostvario. No kako je već nadaleko poznato da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena, tako je i za Zoranov zvjezdani modni start zaslužna mama koja je i danas uz njega.

"Mama kao mama je podrška od samih početaka kad se sjetim kada smo kupovali i tkaninu, znam da je bilo hoćeš tkaninu ili ćeš kupit ono, uvijek neke kompenzacije tako da početak nije nikome bio lagan ali evo, hvala mama što je bila od početka uz mene", izjavio je Zoran.

Više od desetljeća na modnoj sceni sa sobom je donijelo i brojna prijateljstva pa su tako u kampanji za najnoviju kolekciju zasjale tri njemu drage ljepotice.

"On u meni probudi nešto, to jest moju nesigurnost makne u drugi plan i uspije me nagovorit na nešto što ja možda ne bih iskombinirala ali s obzirom da njemu puno vjerujem, sve što on izabere za mene to je to", objasnila je voditeljica i pjevačica Minea.



"Baš mi je drago da mi je pristupio kao influenceru, da prepoznaje i taj nekakav naš svijet. Sviđa mi se taj kolorit, kako spaja nespojivo, ja jesam možda više beauty influencer i više jesam za make up a nekako kroz taj svijet upoznajem i svijet mode i Zoran mi se javio, a to ne možeš odbit", izjavila je influencerica Maša Zibar.



"Sjećam se trenutka kad sam prije 10 godina na facebooku prvi put naletjela na stranicu Bite my Style i s kojim oduševljenjem sam gledala te kreacije i razmišljala na koji način, kako bih ja mogla doć do tih haljina. Nevjerojatno je kako život uvijek posloži te neke stvari da nam se dogodila suradnja spontano", izjavila je pjevačica Lea Mijatović.

Iako još ne priprema retrospektivni pregled 15 godina, sve će ljubiteljice svojeg dizajna razveseliti svježom kolekcijom.

"Ovaj put smo se bazirali na 80-e, 90-e, zanimljivi printevi, puno jeansa, trapera tako da će biti malo prezentacijski drugačije ipak da se tih 15 godina obilježi na malo drugačiji način", otkrio je Zoran.

Retro prizvuk 60-ih skriva se i u novoj kolekciji Ane Marije Ricov. Mlada dizajnerica, poznata po istančanoj modnoj estetici, priprema nešto drugačiju proljetnu priču.

"Te neke geometrijske uzorke provlačim kroz cijelu kolekciju, ona je dosta živahna ovaj puta što je nekako drugačije od mog standardnog kolorita koji je uvijek smiren i umjeren, tako da su ovog puta sve vedre boje, sve je život, otvoreno, proljetno i veselo", izjavila je Ana Maria.

Nosivi komadi i bezvremenska klasika koja funkcionira izvan trendova, ono je što krasi naša domaća dizajnerska imena, zato ne propustite pratiti njihove kolekcije na BIPA FASHION.HR-u, od 19-og do 23-eg ožujka, na Zagrebačkom velesajmu.

