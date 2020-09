Zlatko Pejaković prvi put postat će djed! Unučica stiže već za nekoliko tjedana. Otkrio je to ekskluzivno našoj Juliji Bačić Barać i nije krio sreću zbog svoje nove životne uloge. Najbolji je to poklon koji će od kćeri dobiti za svoj 70. rođendan. Kako se nosi s godinama, hoće li se ikada umiroviti te kakvi su privatno njegovi kolege Stavros i Grdović, s kojima je snimio zajednički album, otkrivamo u idućim minutama.

Que sera, sera...Pjevajući baš ove stihove sa samo sedam godina, Zlatko Pejaković odlučio je postati pjevač. I uspio je, već 53 godine traje njegova karijera, a 29.kolovoza proslavio je okrugli 70.rođendan.

"Nikada prije nisam poželio da što prije prođe rođendan jer sam se sjetio koliko je to godina, koliko je godina na estradi, s pjesmom i kad je prošlo rekao sam: 'Je li prošlo? Sad mi više nemojte spominjati ništa'", rekao je pjevač.

U krugu obitelji slavio je ulazak u osmo desetljeće života, a osim rođendana, bilo je još razloga za slavlje jer njegova kći Marija za nekoliko će tjedana postati mama, a Zlatko Pejaković prvi put djed.

"Pa lijep, lijep je osjećaj", rekao je Zlatko. Djed Pejaković raduje se unučici kojoj još nisu odabrali ime, ali rodit će se u Beogradu jer tamo već neko vrijeme živi Zlatkova kći koja nije krenula tatinim stopama.

"Ona onako pjevucka za sebe, ali ipak bavi se turizmom, skrenula je malo s kolosijeka. Sad čekam da dobije bebu i tako", ispričao je Pejaković.

Jedva čeka dolazak na svijet svoje unuke, ali i kad će ponovno stati na pozornicu. "Nismo mi u nekoj velikoj zemlji pa smo zaradili neke velike novce i tako dalje što ljudi misle, treba se obući, treba pjesme kupovati, treba platiti puno puno stvari. Ima izdataka, puno svega, a kad ti netko sve to odsječe malo ima problema", objasnio je pjevač.

Zato smišlja planove kako raditi i zaraditi unatoč koroni. "Imam i nekih rješenja kako bi mogli malo ublažiti ovo sve skupa što se događa s covidom i sa nama, tako da ipak ostanemo u tom nekom poslu, a da to opet ne bude da postanem DJ, to mi ne pada na pamet", istaknuo je Zlatko.

Kad epidemija bude iza nas planira održati veliki koncert, a nedostaju mu i nastupi sa Stavrosom i Grdovićem s kojima je nedavno objavio prvi zajednički album pod nazivom „Prijatelji zovite mi nju“.

"Imamo jako puno repertoara, sretan je čovjek koji nas naruči i koji nas pozove jer od početnih sedam sati završili smo sad na devet", ispričao je Pejaković.

Kad se tri mušketira okupe maraton zabave je zagarantiran, a otkrio nam je i kakvi su privatno Grdović i Staki. "Ono što vjerojatno ne znate je to da su vrlo senzibilni i nekako druželjubivi, to znamo, ali da su senzibilni jesu, sve im sjeda na srce, svaku pjesmu primaju iz srca i na srce", rekao je pjevač.

Isto tako svaku novu pjesmu doživljava i on. A strastven je i kad je u pitanju kuhinja. "Kad vidim nekog za štednjakom kažem pusti, taj dite materi, međutim ipak se Maji ne miješam u kuhinju", otkrio je Zlatko.

Supruzi Maji Mariji ne miješa se u kuhinju, a svoj je nadimak Žlica još iz ranog djetinjstva, zadržao i zbog ovih specijaliteta:

"Trlje na domaći, pileće okoštani bataci u sosu od naranče to je nešto tako poznato, to je moje", rekao je Pejaković.

A pjesme kojih je snimio više od 300 nisu samo njegove jer publika ih je odavno prihvatila kao svoje. "Ne prođe dan kada odem u samoposlugu da me netko ne zaustavi, da me netko ne pita kako sam, što je, da ne trebam govoriti ništa o pjesmama da sve znaju i to mi je nekako najveće priznanje i najveća radost", rekao je pjevač.

Raduje se i novoj pjesmi „Idi, idi, idi“ i svakom budućem stihu kojeg će otpjevati jer za njega mirovine nema. "S tim sam se valjda rodio i s tim ću valjda i završiti, ali više računam da je ovo pola mog puta jer ja sam samo malo mlađi od Dunava", naglasio je.

I tek mu je 70, tko zna koliko nam još hitova sprema. "Dragi moji, ljubi vas slatko Pejaković Zlatko sve koliko vas ima", pozdravio je pjevač na kraju publiku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.