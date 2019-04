Karlo Maximillian Vuković već je osvojio simpatije gledatelja showa "Ljepotice i genijalci". No iza osmijeha simpatičnog mladića krije se tužna životna priča. Karlo je dvije i pol godine živio kao beskućnik, a u tom razdoblju položio je čak deset ispita na fakultetu. Svoj trnovit životni put podijelio je s našom Anjom Benetom.

Životna priča Karla Maximmiliana Vukovića vrijedna je filmskog scenarija. Mama ga je rodila sa samo 17 godina, a kad je bio dječačić od tek tri, roditelji su mu se rastali.

"Osoba koja se brinula za mene gotovo najviše je moj očuh Goran kojeg smatram i više nego ocem jer sve što sam ja sagradio , cijeli svoj karakter , svu svoju pozitivu i pozitivno poimanje svijeta dugujem njemu", otkrio nam je Karlo.

Još kao srednjoškolca, ovog genijalca zbog njegova briljantnog uma, prijatelji su nazvali Pitagora. Otkad zna za sebe, maštao je da svoja bogata znanja prenese mladim naraštajima kao profesor socilogije i filozofije u školi. No život ga nikad nije mazio. Spletom nesretnih okolnosti, s 21 godinom završio je na ulici.

"Skupljao sam boce da bih imao nešto za pojesti. Nekad u jako rijetkim situacijama sam znao žicat. Najomiljenije mi je bilo kad sam skupio dovoljno i u večernjim satima ili ranojutarnjim sam otišao na Dolac i kupio ogromnu lepinju s lukom i puno, puno ljutih umaka", ispričao je Karlo.

Iako mu je često zbog gladi kruljilo u želucu, spavao je na klupama, u parku, na parkiralištu, po vagonima, u garažama, i na svim mjestima, gdje bi se imalo mogao zagrijati u hladnim zimskom noćima. Od svojih snova nikad nije odustao. Kao beskućnik, ovaj inspirativni mladić položio je čak 10 ispita na fakultetu.

"Uspio sam položiti tih deset ispita, zato što sam se uzdao samo u sebe . To bi potpuno drukčije bilo da je itko od mojih kolega ili kolegica s faksa znao za tu moju situaciju jer bi me to psihički dotuklo. Jednostavno bi bio krah. Ja nisam htio sažaljenje, to mi je među najgorim stvarima. To bi me ubilo", priznao je.

Vođen jakom željom da završi fakultet, Karlo je tragao za mjestom gdje bi u miru mogao učiti. Svoj novi dom pronašao je u potkrovlju stare napuštene kuće:

"Bio je kauč, bile su dvije dekice. Ja sam to uredio u postmodernističkom stilu. Učio sma uz svijeću, doduše kad sam nabavio svijeću. No, bilo je lako, imao sam svoj mir i tako sam učio boemski", zaključio je Karlo.

Higijenu je obavljao u javnom gradskom kupalištu, a vodu nabavljao u obližnjem restoranu. Bilo je teško studirati u takvim uvjetima pa je usprkos Karlovoj jakoj volji, fakultet ipak patio u godinama beskućništva. Zbog manjka ECTS bodova, izgubio je pravo studiranja, a i fakultetu je dugovao novac. Putevi sudbine odveli su ga do Caritasova prihvatilišta.

"Gospođa Iva, šefica prihvatilišta saznala je za moju tešku sudbinu, i saznala za moje životne želje. S tadašnjim ravnateljem faksa je uspjela dogovoriti da mi oprosti pauziranje i smjestila me u studentski dom", objasnio je.

Danas Karlo novac zarađuje radeći u skladištu s alatom, a stančić u Voltinom naselju dijeli s prijateljem. Pokušava skupiti novac za nastavak studiranja jer od svojeg cilja da postane profesor nikad neće odustati.

Jedino što ga u životu može naljutiti je činjenica da ljudi prečesto robuju predrasudama. Kako bi barem jednu pokušao razbiti, odlučio se na sudjelovanje u showu "Ljepotice i genijalci".

"Čim je spomen na rušenje ikakvih predrasuda u našoj društvenoj zbilji, ja sam za. Imam osjećaj da će ljudi naučiti da ne sude po vanjskom izgledu, nego po karakteru osobe i po njegovoj duši", izjavio je.

A Karlovu su gledatelji "Ljepotica i genijalaca" već prepoznali.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.