Prljavi i prašnjavi, ali u uzavreloj atmosferi, Maja, Martina, Janko i Davor izašli su iz svoje komfort zone. Za potrebe snimanja promospota za novu sezonu Supertalenta, članovi žirija zasukali su rukave i otkrili koliko su vješti kad ne sjede u vrućim stolcima ispred pozornice najgledanijeg showa. Tko se smatra majstorom zanata, jesu li došli do krizne godine, ali i kakve su im se bizarnosti urezale u pamćenje, otkrili su Sanji Kuzmanović.

Kad ne sjede u stolcima najpoznatijeg žirija na ovim prostorima, ova četvorka zna i zasukati rukave.

''Meni je ovo fora, zmazani smo do bola, nitko ne smrdi, hvala Bogu, ali ozbiljno smo prljavi i dobro se osjećamo. Znaš ono, nekad je dobro biti maklo drukčiji i izaći iz svoje ljušture'', govori Maja Šuput Tatarinov.

A kad su, za potrebe snimanja promo spota, baš kao i u vrućim stolcima žirija, njihovi talenti došli u prvi plan, Janko, Maja, Davor i Martina pokazali su se majstorima svojeg zanata.

''Žiriranje ne doživljavam kao majstorstvo, žiriranju pristupam sa prirodnim talentima i zapravo nevjerojatnom lakoćom verbaliziranja misli i događaja i to je meni urođena vještina koju, moram priznati, nisam vježbala'', govori Martina Tomčić Moskaljov, članica žirija.

Davor Bilman, smatra da još nije postigao majstorstvo u svom poslu.

''Znam da mogu biti sigurno još puno bolji jer kad čovjek misli da je najbolji, znači da nije najbolji'', zaključio je.

No Maja se ne slaže s tim.

''Sad zamisli da kažem za sebe da nisam majstor svog zanata, onda bi realno šta? Dala šamar sebi i svom poslovanju, dakle ja jesam majstor svog zanata'', zaključila je.

A i na audicijama se, šale se, često susreću s kojekakvim majstorima.

''Jedna gospođa koja ima grudi broj 12 i s njima buši sve predmete, to je definitivno... Da ti uopće padne na pamet da to radiš u životu, moraš biti majstor. I ona ekšli buši, ta buši. Ja sa svojima ne budem ništa zbušila. Vi kolegice? Ne? Ne bušite doma ništa? Hahaha...'', prepričala nam je Maja.

''Nekako ovu sezonu su obilježile, ja bih rekao, bizarnosti i neki majstori ili majstorice, haha, koji su u nekim čudnim aktivnostima bili uistinu majstori'', slaže se i Davor.

No ni prethodne sezone na kaskaju po pamtljivosti pojedinih kandidata.

''Bože, kakvo pitanje, tko mi je ostao? Pa Brendon! Jel se zvao Brendon? E onaj crtač! Ja i dalje imam njegov portret u dnevnoj sobi... Muž mu je našao poziciju. Rekao je: čovjek je umjetnik, čovjek je nacrtao to dobro, mi ti to ne gledamo tako dubokoumno kao Bilman koji je to stavio u svoju garažu. Imaš garažu? Negdje je stavio doma... Ali meni to stoji doma, to mi je najbolja slika koju imam, još sam ju dobila, još ju je čovjek nacrtao posebnom tehnikom! To je majstor svog zanata! Živio Brendon!'', zaključila je Maja.

Ovoj maloj, kako za sebe često vole reći, obitelji, ni treća zajednička godina nije krizna.

''Nemamo krizne godine, imamo krizne točke kad se ne slažemo, ali to je jako rijetko. Mislim, često se ne slažemo, ali da je baš krizno, to je rijetko'', tvrdi Janko.

