Otkrivamo kakva energija među njima vlada, ali i tko su novi članovi žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato", a neki od njih su i bivši kandidati.

Nova sezona, novi kandidati, novi voditelji. Producenti showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' spremaju još poneko iznenađenje pa će se u vrućim stolcima žirija okušati četiri svima dobro poznata lica.

Voditeljsku poziciju Igor Mešin će ovom prilikom zamijeniti vrućim stolcem žirija.



"Bit će mi, naravno, neobično, ali spreman sam. Bez obzira što sam sad promijenio poziciju iz stajaće u sjedeću, ja sam ipak doajen ovog showa, sve sam do sad kandidate apsolutno pogledao, tako da ću imati šta za reći", zaključio je Igor.



Ne sumnjamo da će teksta nedostajati i Indiri i Nives, koje će se dečkima pridružiti u ovom nimalo lakom zadatku.



"To je ludilo mozgova. Ta ekipa, taj skup alfa što mužjaka, što ženki, to je ludilo. Izazov je pred nama, ja mu se jako veselim, bitno je da se mi prvo zabavimo u onim stolicama, a onda ćemo to sigurno prenijeti i na ljude koji će se lijepo uvaliti u svoje naslonjače pred malim ekranima", smatraju Indira i Nives.



Nives se u showu već okušala i kao kandidatkinja, ali i kao članica žirija.

"Druga sam po redu što se neke stručnosti u TLZP-u tiče, ali sam najmlađi član žirija, napokon se mogu pohvaliti da sam najmlađa", izjavila je Nives. Iako su moć transformacija imali priliku okusiti i na vlastitoj koži, kandidatima ipak ne zavide i ne bi se voljeli naći u njihovim cipelama.



"Pa ovisi koji su broj cipela, haha, ja osobno teško, nisam neki imitator, imam dva, tri lika u životu koje imitiram, kad nema druge, dakle isključivo u samoobrani. Recimo, nikad neću zaboraviti njegovu Oliviu Newton John, o tome se i dan danas piše priča, i guraju se neke stvari pod tepih, haha", našalili su se Goran i Igor.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.