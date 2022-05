"Nasmiješi se čak i onda kada teško je" - poručuju Željko Krušlin Kruška i riječki bluegrass bend Sarah&Romans u novoj zajedničkoj pjesmi. Koja je tajna koju je Kruška pred našim kamerama doznao čak 25 godina kasnije, ali i čime ga je razveselio njegov sin Filip, hrvatski košarkaški reprezentativac, otkrio je samo za In magazin.

Nakon što su prošle godine ostvarili suradnju s glazbenim doajenom ovih prostora Brunom Petralijem, riječki bluegrass bend Sarah&Romans snage je udružio s još jednom glazbenom legendom. Imali su poseban razlog za to da svoju prvu pjesmu na hrvatskom jeziku zapjevaju baš s Željkom Krušlinom Kruškom.

''Ja sam ga na kraju izabrala budući da cijelo svoje djetinjstvo slušam njegove pjesme, a sve zato što je moja mama bila zaljubljena u Krušku , vrtila ga je stalno'', priča Bojana Mrvoš, članica benda.

"Vrlo interesantno saznanje za mene da je majka bila zaljubljena, znači to je 25 godina prekasno došla. I pitanje da si to izgovorila u to vrijeme kako bi otac reagirao na to sve skupa, ali zahvali majci i možda je dijelom i moj kompletan opus zasnivao na tom da sam negdje u dubini duše znao da je tvoja majka zaljubljena u mene...haha!", govori Kruška.

Sigurno se i gospođa majka sada nasmiješila, a cilj ove vesele ekipe je i bio da pjesmom znakovitog naziva "Namiješi se" šire samo pozitivne vibracije.

''Nadam se da smo uspjeli prenijeti tu poruku koju smo pripremili za sve naše slušatelje. Imali smo jedno teško razdoblje koje smo svi mi prošli, proživjeli tako da nastojimo donijeti opimizam, radost veselje u srcu svih slušatelja'', kažu.

Osmijeh s lica nisu skidali ni na snimanju videospota na jednom ranču u okolici Zagreba.

"Na putu sam za ludilo" - šali se Kruška koji je upravo tako nazvao svoju novu pjesmu s kojom će se predstaviti na poznatom festivalu u Vodicama.

''Ima vrlo znakovito ime za vrijeme u kojem živimo. Naravno, pjesma se neće doticati socijalnih tematika i teškoća življenja nego opet ljubavni jadi. A kad si zaljubljen onda si uvijek na putu za ludilo", priča Kruška.

U stvarnom pak životu u Kruškinu životu cvatu ruže. Uz to što je u sretnom braku sa svojom Ivanom, i sin Filip, hrvatski košarkaški reprezentativac, podario mu je čak dva velika razloga za sreću.

''Osim Luke, dobili smo i unučicu Mašu, a vidim i osjećam kod njih da imaju planove za treće dijete. Nadam se da će to što prije uslijediti. Ja sam se naslušao priča kad sam bio mali da se unuci vole više nego djeca. Nisam to mogao vjerovati dok nisam na svojoj koži to osjetio. To je ćinjenica, to je velika istina..'', kaže Kruška.

Legenda hrvatske latino glazbe sljedeće godine u velikom stilu planira i proslavu 30 godina diskografskog djelovanja grupe Latino. Objavit će novi CD, ali i dugoočekivanu zbirku poezije.

''A zanimljivost u cijeloj toj priči je da ću tu zbirku poezije sam ilustrirati budući da se bavim likovnom umjetnošću i volim stvarno likovnu umjetnost gotovo na razini glazbe'', govori Kruška.

