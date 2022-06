Ima li što ljepše kad su otac i sin i najbolji prijatelji? Sin glazbene legende Željka Bebeka, Zvonimir, također je strastveni rocker i član tatina benda pa zajedno sviraju i putuju na turneje, a posljednjih mjeseci radijske postaje vrte i njihov zajednički singl ''Kakav otac, takav sin''. Koja je tajna njihova odnosa koji je isprepleten rock'n'rollom otkrili su Davoru Gariću.

Željko Bebek iskreno progovorio o odnosu s članovima Bijelog dugmeta: "Povremeno se slučajno sretnemo, ali..."

Ima li većeg ponosa nego kad tatinim stopama krene i njegov sin. O tome govori pjesma Željka i Zvone Bebeka ''Kakav otac, takav sin''. Je li i u slučaju Bebekovih to istina?

"Malo je reći istina, to je po nama pisano. Sklopljena je pjesma po nama. Najljepše je to što ja nikad nisam niti nagovarao, niti tjerao, niti sugerirao da uđe u glazbu. U jednom trenutku prije par godina on je samo rekao da bi htio učiti svirati gitaru. "Kakav otac, takav sin" je naša, ajmo reći, privatna pirča, ali ja sam sretan što ima milijun očeva koji imaju sinove i koji žele da im sin krene očevim putem. To je želja u svakoj obitelji i to se naravno vrlo često dešava i čestitam svim očevima koji su dobili u svojim sinovima nasljednike", poručio je Željko.

Bebekov sin Zvonimir još je tinejdžer, no praši rock'n'roll kao da je oduvijek na pozornici. Takav je bio i Bebek stariji.

"Ja sam bio s 20 godina još uvijek bio dječak koji živi u mašti i razvija svoje dječake snove, često sam dobivao od roditelja kritiku da prestanem više sanjariti i da se prihvatim knjige i da završim fakultet. Srećom da ih nisam poslušao, poslije su mi i sami priznali da je to u redu", otkrio je Željko.

Bebek mlađi tih je rasprava s roditeljima pošteđen. Rock'n'roll kod njih je prihvaćen objeručke.

"Živimo rock, to je to, mi ne varamo ljude sa rock'n'rollom dok smo na stageu, mi živimo rock'n'roll i doma. Ja kad se ustanem oblačim hlače, ne oblačim ništa drugo. Hlače i to je to, tako počinje dan", otkrio je.

A svoj stajling začini upečatljivim dodatcima. Čini se da je Zvone jedini frajer na domaćoj estradi koji hladno stavi naušnicu u obliku zvijezde, a da to nikome ne zasmeta.

"A očito je, očito je. Nisam to vidio kod nikog. Nevjerojatna je stvar. Kada je počeo birati svoju garderobu, ja sam počeo prepoznavati sebe. Nije me pitao, vidio je slike iz moje karijere, ali ne vjerujem da ga ja to ponukalo, više ga je ponukala želja da se svojim izborom predstavi. Kad je stavio ovu najveću naušnicu, možda sam mu želio reći ''nemoj, povući će ti jako uho, bolit će te''. Sve to jer imam iskustva, ja sam prvi roker s ovih prostora koji se drznuo, još u ona stara vremena, početkom sedamdesetih i stavio veliku naušnicu", prisjetio se Željko.

Koncertni plan i program Bebekovih ovog je ljeta pun, a najviše se vesele onom sarajevskom.

"Imamo koncert 13.8. u Sarajevu i to će bit moj prvi solisitčki koncert, u mojoj karijeri pedesetogodišnjoj. Naravno i Zvonin prvi koncert u Sarajevu, što jako želi jer na određeni način ima porijeklo iz Sarajeva gdje mu je čača rođen", kaže Željko.

Iako su se davno razišli, hitovi Bijelog dugmeta s Bebekom na čelu neće tako lako pasti u zaborav. S ostalim članovima benda ipak nije u bliskim odnosima.

"Mi smo bili suradnici, mi smo deset godina živjeli rock'n'roll, živjeli smo zajedno, ali nije se tu razvijala neka crta prijateljstva koja će ostati cijeli život pa ćemo i u staračkom domu na kavu. To je bio poslovan odnos koji je završen. Povremeno se slučajno sretnemo, ali nemamo mi običaj niti se zvati na telefon, niti pitati kako si", otkrio je Željko.

Jedno od najčešćih pitanja koje mu postavljaju obožavatelji Bijelog dugmeta je planiraju li se ponovno ujediniti?

"Ja osobno nemam nikakve te planove s obzirom da se spremam za proslavu svoje 50. obljetnice karijere, to je za dvije godine, 2024. Istina Bog, poklapa se s obljetnicom Bijelog dugmeta jer ja svoju karijeru računam od onog dana kada sam formirao zajedno s ostalima Bijelo dugme", kaže Željko.

50 godina karijere zvuči monumentalno. Plaši li ga ta brojka?

"Ne, ne, ja volim obično reći, kao kad i 50. rođendan slaviš, da to nije početak kraja nego kraj početka", zaključio je legendarni Bebek.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.