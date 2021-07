Prvi put u duetu sa sinom Zvonimirom zapjevao je Željko Bebek na svojem novom albumu. Bebekov nasljednik polako, ali sigurno nastavlja očevim stopama. Uz to je upisao i fakultet, a odmah nakon upisa tata i sin stali su pred naše kamere. Željko Bebek nije krio sreću i ponos. Sve o svojem skladnom odnosu oca i sina otkrili su Juliji Bačić Barać.

Koliko je ponosan na sina Zvonimira, Željko Bebek ne krije jer ne samo da je talentirani glazbenik već od jučer i student digitalnog marketinga.

"Kao i svaki roditelj kakav sam bio recimo ja, uvijek je potrebno imati ozbiljno zanimanje, do kojeg se dolazi studirajući", izjavio je Željko.

"Zasigurno je dobro imati plan B u životu. Koliko god izgledalo sigurno da će se nešto dogoditi, nikad se ne zna", zaključio je Zvonimir.

Ispratio je Zvonimira tata na upis na fakultet, a prvi put su zapjevali u duetu na Bebekovu novom albumu "Mali oblak ljubavi“.

"To je pjesma koja se malo razlikuje od ostalih jer Zvone praši rock and roll i to je bila prilika da mu damo šansu, da se malo iskaže onako kako najviše voli. Ova pjesma 'Kakav otac, takav sin' meni je zapravo najdraža pjesma na CD-u", priznao je Željko.

"Kakav otac, takav sin" - naziv je njihove zajedničke pjesme, a njih su dvojica pravi primjer za skladan odnos oca i sina.

"Tata i ja jako puno znamo raspravljati, nikad nije u svađi i uvijek daje puno savjeta koje mi je najpametnije saslušati jer tata zna sve", zaključio je Zvonimir.

Koji je najvažniji savjet koji mu je, kad je glazba u pitanju, dao tata Bebek?

"Treba biti svoj, treba biti poseban u glazbi. Naravno u svemu u životu, ali u glazbi pogotovo, ne treba kopirati, ne treba se obazirati na ono što drugi kažu", izjavio je.

Zvonimir pohađa rock-akademiju, a odluku da krene tatinom stopama donio je sam.

"Ja otkad sam se rodio putujem s mamom i tatom, spavam na zvučnicima dok tata pjeva, cijeli život sam u tome i zapravo mi je to postalo nešto prirodno", objasnio je.

Već neko vrijeme Bebek junior dio je tatina pratećeg benda, pa ne čudi što mu se već javljaju i obožavateljice.

"Puno lijepih osoba, puno dragih cura i meni je drago što sam došao do tog nekog stadija da se ljudi žele sa mnom upoznati, razgovarati. Meni to nije tlaka, meni je to veliki užitak", priznao je Zvonimir.

Velik je užitak dijeliti pozornicu sa sinom, ali i stvarati nove pjesme. Jedna od njih je "Kupit ću nam sat“, koju zbog zanimljivog refrena često prate ovakvi komentari.

"Molim te, ako negdje ima taj sat, daj i meni i mojoj supruzi, jedva čekam to dobiti. Dakle, 'Kupit ću nam sat' podsjeća na to da ljubav nema nikakvih problema u životu, izuzev što prolazi vrijeme", pojasnio je Željko.

Zato što vrijeme prolazi, a mi i dalje živimo u pandemiji, Bebek otvoreno poziva na cijepljenje.

"Nitko nas nije pitao kad smo se rodili da nam stave cjepivo BCG koje nas je od rođenja pa do smrti spasilo od tuberkuloze. Ja zato nemam nikakvog razloga da ne vjerujem toj silnoj vojsci znanstvenika iz cijelog svijeta. Ako smo sad dobili ta cjepiva, što čekamo?" pita se Željko.

To je, smatra legendarni pjevač, jedini način da se ponovno vratimo u normalu, u kojoj smo često pjevali i plesali uz njegove hitove.

