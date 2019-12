Foto: In Magazin

Legendarni pjevač Željko Bebek u Splitu je održao, kako je rekao, koncert života. U punoj Spaladium Areni pjevač je neumorno uglas s publikom pjevao više od dva i pol sata.

Što je obećao, to je i ispunio. Željko Bebek priredio je u Splitu koncert o kojem će se još dugo govoriti. 74-godišnjak je odradio, kako kaže, svoj najveći koncert u životu. Iako je odavno poznato da se Dalmacija i Željko vole javno, ovo je pjevaču bio dokaz da ono što radi itekako pronalazi put do publike.



"Meni najljepši koncert u karijeri. Općenito u karijeri, a nekako čini mi se da je to moglo biti samo u Splitu. Koliko ja volim Split, meni je Split uzvratio i ja sam zaista ovog trenutka najsretniji na svijetu.", kaže Željko.

Na koncert se osvrnula i Željkova supruga Ružica.



"Rekla bi da meni nije prvi put da ih gledam, ali ovo je zaista Željkov prvi samostalni najveći koncert, tako da je ovo meni bilo jako dirljivo", dodala je.



Željko ističe kako mu dodatnu energiju za nastupe daje i sin Zvonimir, koji je ujedno najmlađi član benda. Za njega je ovo iskustvo bilo neopisivo.



"Još uvijek sam pod velikim dojmom, bilo je i suza. Meni je to kao i tati najveći koncert u životu. Ja sam puno mlađi dobio priliku stati na pozornicu, ali bila mi je velika čast", rekao je Zvonimir Bebek.

"Puno je doprinio meni da se osjećam sa puno snage, puno, puno volje, puno ljubavi prema glazbi iznova. On je nekako moja inspiracija, moja sreća, moje zadovoljstvo na pozornici i ja ovo ne pričam tek tako, ovo se sigurno i vidi", priča Željko Bebek.



Publika je u jedan glas sa Željkom pjevala njegove najveće hitove od početka do kraja koncerta.

''Ima neka tajna veza'', ''Selma'', ''Da je sreće bilo'', ''Laku noć, svirači'', ''Ako voliš ovu ženu'', samo su neke od pjesama koje splitskoj publici nisu dale ni trenutka predaha. Iako napominje kako mu je ovo jedan od najdražih solističkih koncerata, posebne rituale prije izlaska na pozornicu nije imao.



"Ja sam sve te rituale koje sam imao kroz život potrošio. Jedan od posljednjih bilo je uvjerenje da mi treba prije koncerta jedan viski. Zadnjih godinu dana sam shvatio da mi ni viski ne treba, da dovoljnu inspiraciju dobijem kroz najavljivanje koncerta, iščekivanje i kroz tu jednu malu uznemirenost koja me vodi prema pozornici", ispričao je Željko Bebek.



U obitelji Bebek na Božić su najvažniji zajedništvo, mir i sloga. A Željku nije teško pomoći oko kićenja jelke ili pak pripremanja blagdanske hrane.



" Naravno da pomažem, uživam u tome ako ništa barem da budem asistent. Volio sam nekad kuhat, ali me moja Ružica zamijenila u svemu, pa tako i u kuhinji, ali ja sam dobar asistent.", otkriva.

I Ružica je potvrdila da joj Željko pomaže u svemu.



"Pomaže mi u svemu. Na Badnjak smo uvijek zajedno i Božićni ručak budemo zajedno'', potvrdila je.



Ružica je nekad bila samo supruga glazbenika, no sada je i majka glazbenika. Osjećaj ponosa kada se njezini dečki popnu zajedno na pozornicu za nju je neopisiv.



"Mi odlično funkcioniramo zajedno. Ja i Željko već dugo godina, i sad kad je Zvonimir s nama, to nam je još puno jednostavnije i puno draže", priznaje.



"Ja se sjećam mame dok je samo tata bio na pozornici, pa smo zapravo ja mama i sestra čekali tatu dolje, a sad kad sam i ja gore, još joj je teže malo", priznaje.



Željko je ponovno obećao da neće mnogo proći do njegova povratka u Split, a prema ispunjenom prošlom obećanju, ni najmanje ne sumnjamo da će Bebek i Split ponovno disati kao jedno.

