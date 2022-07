Zdravko Čolić živi u idiličnom braku sa suprugom Aleksandrom s kojom ima dvije kćerke, Unu i Laru. Iako se trudi biti dobar otac, otkrio nam je što mu supruga najviše zamjera kao roditelju, a Čola se osvrnuo i na skandalozne natpise srbijanskih medija da mu je kćerka iz sefa ukrala pozamašnu svotu novca. S dobro raspoloženim Čolićem koji je na opatijskom koncertu ovog vikenda raspametio obožavatelje razgovorao je naš Davor Garić.

Gdje god ima koncert, Zdravka Čolića čeka isti scenarij - rasprodane ulaznice i atmosfera za pamćenje. Nastup u Opatiji ovog mu je vikenda vratio uspomene od prije 50 godina.



''Opatija je grad gdje sam ja na opatijskom festivalu pjevao Gori vatra i bio predstavnik tadašnje države na Euroviziji. Uvijek me vežu i neke prijateljske veze i ove muzičke na neki način, tako radujem se evo'', rekao je.



Čolić je zbog opatijskog koncerta nekoliko dana proveo u biseru našega mora, a društvo su mu radile supruga i kćeri koje su na svojim Instagram profilima pokazale koliko uživaju. Čola nam je priznao što mu supruga jedino zamjera u odgoju njihovih kćeri.



''Mene žena uvijek kritikuje da nisam dovoljno prisutan što ja stvarno prihvaćam kao kritiku, ali opet naravno brinem, kao što svi očevi brinu, međutim svatko ima neki svoj posao pa drugačije možeš ispratiti neke stvari kad djeca odrastaju, nekad se iznenadiš kako to sve se preko noći dešava, tako da je za sada to što je, ja prihvaćam svaku kritiku, ali brinem, to je najvažnije'', rekao je.



Lara i Una tatine su mezimice, a manjak vremena provedenog s obitelji, kaže Čola u šali, nadoknadi na osebujan način.



''Pa vole me i slušaju, mogu reći. Mamu moraju, ali meni uvijek malo sa nekim podozrivim...uvijek je tu i neka lova možda da se malo pridodaje, uvijek je tu tata malo darežljiviji...'', iskreno govori Čolić.



Starija kći Una nedavno je završila na naslovnicama srbijanskih medija pričom kako je slavnom tati opelješila novce iz kućnog sefa. Čolić je sve opovrgnuo.



''Teško je s medijima se boriti, mada ja nemam loša iskustva vezano za medije, nisam u nekom velikom problemu, tu i tamo bude malo zajedljivo tako da ne možeš tu ništa, ali kad su djeca u pitanju, onda možda i reagiraš malo i tako. Oni nisu krivi što se tata bavi javnim poslom pa su uvijek ''kćerke Zdravka Čolića...'' dok one još malo ne napreduju, dok ne odrastu. Tako da tu moraš reagovati, a ovo ostalo ja sam naviknuo, nema toga što mene može izbaciti iz ravnoteže.

Čak ni kad vas paparazii snime u gaćama na livadi!'', šali se.

A bilo je u Čolinoj 55 godina dugoj karijeri trenutaka za pamćenje. Onih glazbenih na pozornici, ali i prebliskih sustreta s najvatrenijim obožavateljicama.



''Ja se uvijek sjećam Makarske, kad je popodne, upravo ovako kao sad pred koncert, žena koja je na osmom spratu preskočila ogradu i ulazi u moju sobu u hotelu Dalmacija, i ti si frapiran, odkud ona, mogla je past dolje, poginut, tako da svašta je bilo, ali to mi je ostalo kao slika negdje predvečer, netko ulazi preko balkona. Ali svašta je bilo, duga je karijera pa je bila svakakvih događaja'', priča Čolić.



Čola ima radno ljeto, a na jesen se baca na pripremu novog materijala.



''Već sam malo krenuo s tim, sad smo napravili malu pauzu preko proljeća, ali od jeseni ću vjerojatno imati malo sa Nikšom Bratošem i svojim drugim ljudima, suradnicima, radit ćemo na nekim novim pjesmama, tako da ova publika koja dolazi, koja nas voli, moramo im uvijek nešto novo dati'', govori Čolić.



Rijetke trenutke odmora ovog će ljeta provesti i na našoj obali.



''Ja sam malo u Opatiji, malo ću u Puli biti, koristit ću ove neke svoje intervale između koncerata, tu je i porodica večeras i familija, tako nešto zajedno, nešto malo ja sam'', kaže.



Red rasprodanih koncerata s publikom koja u glas pjeva njegove hitove pa red odmora na obali s obitelji - to je Čolićev recept da u sedamdesetprvoj i dalje ima energiju i šarm mladića.

