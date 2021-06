Bijela haljina Sanje Doležal u kojoj je s Novim fosilima osvojila 4. mjesto na Euroviziji 87-e ili šubara Zdenke Kovačiček koju je nosila na turneji Rusijom na minus 50, dok se borila s bubrežnim kamencem... Slavne Hrvatice ispričale su nam svoje nezaboravne uspomene koje povezuju s odjevnim predmetima koje su tada nosile. Upravo o tome govori predstava ''Ljubav, gubitci i moda''.

Zdenka Kovačiček, Sanja Doležal, Mirna Medaković Stepinac, Matija Prskalo i Karmela Vukov Colić briljirale su u predstavi ''Ljubav, gubitci i moda''. Publiku su nasmijale, ali i dotaknule neke duboke skrivene emocije.

"Je, pa možda se to vidjelo i na meni. Stvarno mi stane knedla u grlu i krenu suze na oči", rekla je Zdenka Kovačićek.

"Pa moram priznati, mi smo se dosta naplakale na probama, ima tih dirljivih momenata zato što smo mi puno toga prošle i proživjele i možemo se poistovjetiti s tim pričama", otkrila je Sanja Doležal.

"Vrlo je emocionalan komad, kao što smo vidjeli na ovoj večerašnjoj našoj prvoj, zaista premijernoj izvedbi, da se komad tiče svih nas", istaknula je Matija Prskalo.

U pitanju je pomalo neuobičajen kazališni komad, takozvani storytelling. Glumice pričaju emotivne priče iz života, povezane s odjevnim predmetima koje su nosile u tom trenutku.

"Mislim da se mi žene možemo zapravo pronaći u svakom odjevnom predmetu. Ili ti nešto ne stoji, ili ti nešto super stoji, tako da se svugdje nađeš, nešto mrziš, nešto obožavaš", rekla je Mirna Medaković Stepinac.

I privatno svaka od njih u ormaru ima neki komad uz koji vežu slatke ili pak gorke uspomene.

"Imam jednu haljinu koju sam sama saheklala, kad sam se baš bila udala, imala sam jako puno vremena, baš sam se bila osjećala kao udata žena, imala sam neke potrebe da nešto štrikam, heklam, prave one neke ženske poslove, i tako sam sheklala tu jednu haljinu, koja je po nekom žurnalu napravljena i uspjela mi je, lijepa je, prozirna je pa je ne mogu nositi sada", odala je Kovačićek.

Govori ova predstava i o različitim veličinama i oblicima. Svoje nesavršenosti često spoznamo u kabini za presvlačanje u trgovini, dok isprobavamo odjeću, priznaju ove dame.

"Je, kod mene popis bi bio predugačak...Da ja sad krenem, ali u principu, poanta je da moramo voljeti sebe kakvi god da jesmo. Pa kad si zadovoljan sobom u svim veličinama i svim brojevima, onda je sve dobro", objasnila je Karmela Vukov Colić.

Ove poznate dame, od redateljice predstave Nine Kleflin, dobile su i jedan poseban zadatak. Na kraju predstave prisjetiti se svojih privatnih odjevnih komada uz koje ih vežu nezaboravne emocije. Sanja Doležal odlučila se za fotografiju haljine u kojoj je osvojila 4. mjesto na Euroviziji 87-e.

"Bruxelles, Belgija, doručak kod belgijskog kralja i na kraju ta eurovizijska haljina ko princeza, e ta sjećanja... I moj rođendan!", rekla je Sanja.

Zdenka se prisjetila šubare koju je nosila na turneji po Rusiji na minus 50. Imala je tada nastupe svaki dan, a mučili su je nesnosni bolovi zbog bubrežnog kamenca.

"I onda sam rekla na 100. koncert, baš smo imali 100. i slavili smo, e sad ću popit vodke pa šta bude i na taj stoti je ta vodka istjerala taj kamenac. To je komadić stakla, tko je to probao zna šta to znači", rekla je pjevačica.

Događaj po događaj i proleti život, priča Zdenkin lik bake Gine koja se prisjeća trenutaka sreće i tuge.

"Jer uistinu, kad danas sutra budemo bake ili djedovi, naši unuci ne znaju da smo mi bili djevojčice, djevojke, žene ili dječačići neki, mladići, a zapravo je cijeli jedan život za nama. Onda kad si baka, kako to lijepo Zdenkin lik kaže, onda si zapravo samo baka, a imaš cijeli taj život iza sebe koji bi ti rado nekom ispričao. Ti znaš da si bila sve to, ali prođe život...eto, to je zapravo priča o životu", ispričala je Karmela.

Ova emotivna priča o životu, predstava ''Ljubav, gubitci i moda'', čeka vas ponovno 24. lipnja u Zagrebu.

