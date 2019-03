Tjedan mode BIPA FASHION.HR zatvorio je svoja vrata a mi još prikupljamo dojmove. Dodjeljivale su se nagrade, slavili rođendani, a neki su u prve redove stigli u društvu najmlađih. Doznajte koga je to Igor Vori pripremio za reviju, koja se to naša zvijezda ne osjeća nimalo glamurozno i što svakog dana uveseljava pozantu odvjetnicu Jadranku Sloković.

Domaći modni dizajneri već godinama dokazuju kako njihove kreacije nadilaze granice Lijepe naše, a jedno od najzvučnijih imena koje se spominje preko bare je i Juraj Zigman. Zato ne čudi da je upravo njemu, u sklopu BIPA FASHION.HR-a, pripala nagrada Ane Lendvaj, za posljednju reviju prezentiranu u njegovoj rodnoj Rijeci.



''Iznimna mi je čast dobit nagradu koja nosi ime Ane Lendvaj, uvijek me podržavala od samog početka, bila konstruktivna, pisala o modi i našim kolekcijama i nadam se da će nova generacija dizajnera imati svoju Anu Lendvaj'', rekao nam je Zigman.

Omiljeni dizajner američke reperice Nicki Minaj nastavlja zvjezdanu suradnju na njezinoj turneji.



''Super je što ona želi baš mene tako da radimo sada Amsterdam 25., radimo specijalne kostime, samo za nju custom made i to je jedna priča koju ću sad imati sve više i više, radit ćemo i s jednom agencijom u L.A-u. Otvorit ću dućan u Zagrebu, da naše cure napokon budu sretne'', otkrio nam je Zigman.

Već godinama Hrvatice svojim glamuroznim dizajnom usrećuje Ivica Skoko, koji je još jednom revijom dao do znanja kako izgleda diva te kako se i bez pretjerane golotinje privlače pogledi.



''Apsolutno sam za ako je tijelo isklesano, ako se ima što pokazati i ako je sa stilom, mjerom i ukusom, ali sam užasno protiv toga da se pažnja privlači samo da bi se završilo u medijima. Ja sam i dalje pobornik starog Hollywooda, prekrasnih haljina na predivnim ženama'', rekao nam je Ivica Skoko.

Na Skokinoj je reviji tako zabljesnuo i jedan veoma glamurozan par - Olja i Nika Vori.



''Prvi put smo zajedno na modnoj reviji i baš sam presretna da imam djevojčicu koja ide s mamom'', rekla nam je Olja.

A čini se kako čitava obitelj Vori ima istančan modni ukus.



''Tata se s godinama privikao na sve uz mene , ali moram naglasiti da je on večeras Niku i obukao i našminkao jer sam se ja spremala u međuvremenu tako da sudjeluje i on u ovim modnim eskapadama'', otkrila nam je Olja.

Prva prava modna druženja s kćerkicom s nestrpljenjem iščekuje i Ivana Kovač.



''Još jako malo pa ćemo nas dvije pajdašat okolo'', kaže nam.

A osvrnula se i na brzi očev oporavak i pripremu velikog koncerta.



''To sam se ja uvjerila već sto puta da je nezaustavljiv i neće on tako brzo stati. On to buba, šiba, ide, a nije to baš jednostavno, to ne može svatko i danas je to jedna privilegija '', rekla nam je.

Nezaustavljiva je i naša najglamuroznija odvjetnica Jadranka Sloković. Uz brojne poslovne obveze, svaki slobodan trenutak koristi za druženje s unučićem.



''Snaha mi svako jutro pusti jedan novi film s bebom, jer jedan dan nauči nešto hvatati u ruku, drugi dan nauči cuclat palac, tako da je to ustvari veliko veselje, ti jutarnji filmići me vesele naročito''priznala nam je.

A baš kao svaka baka ima ga namjeru u potpunosti razmaziti.



''Nije na meni da ga dovedem u red, ja ću ga mazit'', iskrena je.

I dok su naše zvijezde uživale u revijama Marine Obradović, Klisaba, Ane Marie Ricov i brojnih drugih dizajnera, mi smo zavirli u backstage u kojem su se čak i frizure šivale, a tamo smo popričali s Vinkom Filipićem, direktorom Fashion.hr-a.



''Sada kada se tjedan mode približio kraju mogu reći da se najviše priča o tom muškom danu i to je nešto što je ostavilo najbolji dojam tako da je to sigurno nešto s čime ćemo nastaviti u budućnosti'', zaključio je.

