Egzotični Maldivi bili su idealna kulisa za zaruke brojnih poznatih Hrvata - Maja Šuput, Snježana Schillinger i Sonja Kovač upravo su s Maldiva vratile sa zaručničkim prstenom. Glumac Filip Vidović svoju je Natašu zaprosio kod kuće, a influencer Sandi Pego svoju Cindy na Tajlandu i to dok su jahali slonove. Detalje svojih zaruka slavni su Hrvati otkrili samo za In magazin!

Zvijezda showa Ples sa zvijezdama influencer Sandi Pego svoju je suprugu, Miss sporta Cindy Šoštarić zaprosio u velikom stilu na Tajlandu, na slonovima - to ga nije spriječilo da klekne!



Par se vjenčao prošle godine, a ovih su dana objavili da čekaju bebu. Trenutak kad je shvatio da je Cindy žena njegova života neće zaboraviti.



''To je bilo zanimljivo, to se preispitivalo onako jedno vrijeme, ali iz jednog razloga jer je ta žena predobra. Je li moguće da je netko tako dobar. Ljudi su mislili da me zeza na početku, onako ''predobra je, ne može to bit!'' Al, stvarno je dobra i prvenstveno ja imam sreće što mi je ona žena'', priča Sandi.



Makedonac s istarskom adresom pjevač David Temelkov svoju je bolju polovicu misicu i voditeljicu Elenu Jung zaprosio pred desecima tisuća na koncertu u Novoj Gradiški.



''Ja sam znao da će ona reći DA. Ne znam šta bih rekao, mogu samo reć da mi je drago imat jednu takvu osobu pored sebe'', rekao je David.

Maldivi su očito savršena kulisa za upitati to najvažnije pitanje

''Hoćeš li se udati za mene?''. Snježanu Schillinger Franz je zaprosio za vrijeme doručka.



''Nemam riječi, plakala sam, to nismo snimali ipak nismo Kardashiani, ali da, plakala sam i bilo je stvarno drugačije, nisam očekivala da će se sad to tu dogoditi i nisam očekivala da će to biti za doručkom'', priča Snježana.



Sonji Kovač još se nisu slegli dojmovi jer se s nedavnog putovanja na Maldive vratila sa zaručničkim prstenom na ruci.



''On je organizirao fotografa da nas snima sve okolo dok on ne dobije potrebu da je to taj trenutak. I super je uhvatio trenutak i ono što smo pokazali je samo mali dio. Onda smo mi nakon toga imali zasebno naš privatni mali trenutak koji nismo snimali, fotograf je otišao i mogu ti reć samo da je bilo jako emotivno. Sve što mi je rekao, tih nekih sitnica koji se sjeća od prije 10 godina, baš me onak odotaknulo, kako bi se reklo i bilo je predivno'', priča Sonja.



I Maja Šuput je mislila da će putovanje na Maldive biti samo još jedna egzotična lokacija za uživanje.



''Moj muž je jako romantičan i najveća fora u toj priči što on uvijek napravi nešto kad se ja najmanje tome nadam. Tako je bilo i sa zarukama, kad se uopće nisam tome nadala, nije mi bilo ni na kraj pameti. Tad me je on zaprosio. Uvijek nekako pokušava začiniti dan, tjedan, mjesec sa nekakvim romantičnim činom, ali baš u trenutku kad meni to ne pada napamet'', ispričala je Šuput.

Glumac Filip Vidović svoju je dugogodišnji djevojku Natašu nedavno zaprosio na sigurnom terenu - kod kuće.



''Opuštena i kućna atmosfera, doma, bez nekih velikih izlazaka, putovanja ili tako, doma u normalnoj kućnoj atmosferi, intimno i toplo, to mi je nekako bilo bitno'', ispričao je Filip.



Filipova plesna partnerica plesačica Paula Jeričević također se zaručila i to nakon deset godina ljubavi s dečkom također Filipom.



''Desilo se na skroz jedan običan dan, nisam ništa očekivala, sve je bilo nekako normalno i prirodno i svakodnevnica, iako ja čitav život govorim da želim da to bude neko veliko iznenađenje, flashmob nasred trga! Kako su odmicale godine, tako sam priželjkivala nešto intimno, tako je i bilo, ali su naši dragi prijatelji koji snimaju sve i svašta, postavili kamere u stan pa čak imamo i zabilježen taj moment. samo se sjećam da je moja reakcija bila grozna! Bilo je ''kaj, kaj?'' Je li kleknuo? Je, kleknuo je! A ja ''Kaj, kaj, kaj? OK, Da!'' i to je bilo to!'', priča Paula.



Bez obzira na to jesu li zaruke bile intimne, pred tisućama ljudi, doma ili na egzotičnoj plaži, ovim parovima želimo da njihova ljubav traje zauvijek.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Princ Harry otkrio kako je prošao susret s kraljicom Elizabetom, kaže da se za jednu stvar specijalno pobrinuo! +26

Zgodna uraganka s dekolteom do pupka slavila rođendan, u ultrakratkom izdanju doslovno je zablistala! +28