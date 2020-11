"Srce vatreno", "Samo je jedno", "Neopisivo" - ovo su navijački hitovi dobro poznate ekipe iz Zaprešića, Zaprešić boysa. Oni su nedavno zapjevali i na otvorenju vukovarskog vodotornja, a da su za grad heroj posebno emotivno vezani, pokazali su novom pjesmom posvećenom upravo Vukovaru. Zašto ne mogu suzdržati suze kad čuju tu pjesmu te zbog čega bi mlađe naraštaje trebalo učiti domoljublju, Zaprešić boysi otkrili su našoj Juliji Bačić Barać.

"Morate imati tu emociju u sebi prema domovini i prema žrtvi Vukovara da bi to zvučalo dobro", istaknuo je Marko iz benda Zaprešić Boys.

I zaista zvuči dobro pjesma "Moj Vukovar“ koju su Zaprešić boysi snimili i objavili uoči sutrašnje bolne obljetnice pada Vukovara.

"Sama ideja o pjesmi o Vukovaru, tj. da mi napravimo nešto nije nova, ona u biti datira još od početka grupe, 2005. godine, samo je postojao jedan veliki respekt i strahopoštovanje prema gradu Vukovaru. Jedva čekamo da ju zajedno s našim Vukovarcima otpjevamo u gradu Vukovaru", rekao je Marko.

Kadgod je u pitanju grad heroj, emocije ne mogu sakriti ni dečki iz ovog navijačkog benda. "Uvijek kad ostane knedla u grlu, znam da je to to, da je to dobro, ali za ovu pjesmu sam posebno emotivno vezan i bez obzira što se radi o mom tekstu, 50 puta ju čujem, 50 puta", objasnio je Marko koji nije mogao suspregnuti suze.

A posebno iskustva za njih je bio nastup na otvorenju obnovljenog vodotornja, jednog od simbola Vukovara. "Kad smo se penjali, te rupe koje su ostale, oštećenja od prekomjernog granatiranja, to kad se čovjek penje gore i vidi to, stvarno ga dirne onako u srce, još kad znao da ćemo pjevati gore pjesmu, baš tako neopisivo smo se osjećali", rekao je Marko.

Neopisivo Zaprešić boysi vole domovinu i u svojim pjesmama i izvan njih, a domoljublju bi, smatraju trebali učiti i mlađe generacije.

"Mislimo da su to neke vrijednosti u kojima bi svaka obitelj trebala odgajati svoju djecu, da vole svoje jer Hrvatska kao domovina nisu ljudi iz razno raznih stranaka koje ju predstavljaju, Hrvatska je puno više od toga. Ljudi zanemarite lijeve i desne, političare bilo kojeg smjera, volite svoju zemlju", poručio je Marko.

A ne slažu se ni s tezom da se Vukovara većina Hrvata sjeti samo na Dan sjećanja. "Tko Vukovar voli, nosi ga u srcu svaki dan, svaku minutu. Nije istina da ljudi samo se sjete Vukovara tad, ima nas puno koji se sjetimo Vukovara uvijek", istaknuo je Marko.

Baš ovu pjesmu posvećenu heroju na Dunavu smatraju najemotivnijom u karijeri, a poruka koju su željeli odaslati je: "Jedna lijepa perspektiva Vukovara kojoj se svi nadamo da ga očekuje, ali isto tako da se nikad ne zaboravi što je Vukovar bio i što znači hrvatskom čovjeku", rekao je Marko.

I nikad se ne smiju zaboraviti sve žrtve domovinskog rata, a posebno žrtve i strahote koju su podnijeli Vukovar i Škabrnja.

