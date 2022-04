Biti majka malene djece s gusto popunjenim poslovnim rasporedom ne ostavlja mnogo vremena i energije za brigu o ljepoti. No Franka Batelić, Iva Šarić, Maja Šuput, Bojana Gregorić Vejzović, Jelena Perić i druge slavne domaće super zaposlene majke za In magazin su otkrile tajnu dobrog izgleda. Njihove male trikove da uz roditeljske obveze i stresni posao uvijek izgledaju besprijekorno zna Davor Garić.

Užurbani poslovni tempo, jednogodišnji Bloom, suprug Nenad, paparazzi i nemilosrdna javnost koja secira svaku njezinu pojavu do najsitnijih detalja - priznat ćete - nije Maji Šuput jednostavno uvijek izgledati besprijekorno.



''Jednostavno, cijeli život moram biti narihtana pred tim kamerama da u onom trenutku kad to ne moram biti, e ne bi se, pa možda, ni počešljala. To je nekakav inat, ja po doma izgledam baš upitno, al s druge strane toliko često dođem doma namontirana tako da se opet ispravim kod muža da ne misli baš da je oženio opanak'', šali se Maja.



Beauty influencericu Jelenu Perić prati milijun obožavatelja na društvenim mrežama. Razlog je jednostavan - ova super zaposlena majka i vizažistica otkriva kako uz minimalno truda izgledati kao milijun dolara.



''Prvenstveno se dobro naspavati, piti puno vode, dobra hidratantna krema i neki svježi lagani make up, mislim da ženama ne treba generalno puno da bi izgledale lijepo, ne računa se moj izgled danas, to je scenski, ali ja njegujem taj što prirodniji izgled u slobodno vrijeme'', priča Jelena Perić.

''Franka privatno vrlo rijetko nosi šminku, ja se stvarno šminkam samo za posebne prilike. Uvijek se zezam s Karlom, čak sam jednom kod njega došla da me nauči da se ja sama našminkam, ali ja sam toliko lijena po tom pitanju. Ja doslovno malo korektora, pogotovo od sad kad ne spavam od kad imam dijete, malo korektora i to je to'', tvrdi Franka Batelić.



Slavne domaće majke s lista najljepših Hrvatica o svojem se izgledu brinu od tinejdžerskih dana.



''Puno više se bavim zdravljem nego samom estetikom tako da sam uvijek pazila na njegu lica, uvijek sam dobro čistila lice, bez obzira na tulume, neprospavane noći, nikad u životu nisam otišla spavati da nisam skinula šminku, da se nisam umila i da nisam stavila kremu, to se u mom slučaju jednostavno nikad nije dogodilo'', govori Jelena Otašević.



''Pogotovo nekako nakon što sam prešla 30. godinu, onda sam jednostavno shvatila da s godinama puno više moramo posvetiti pažnji, njegi tako da osim one neke regularne kreme i čišćenja lica koje radim sama doma, volim posjetiti i dermatologiju i neki dobar kozmetički salon'', kaže Iva Šarić.



Uz njegu kože, važnu ulogu igraju i zdrava prehrana te tjelesna aktivnost. Zna to dobro ova slavna majka sedmogodišnje Gabrijele.



''Pa zapravo ja ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko radi tog nekog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s tim ili da liječim komplekse, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa i svaki dan kad odem u gym, nakon ta tri sata se napokon osjećam iznivelirano i onda mogu funkcionirati dalje'', kaže Žanamari Perčić.



Nives Celzijus je pak odlaske na tretmane za uljepšavanje svela na minimum.



''Vjerojatno to što godine nemilice idu znači da bi trebala ulagati više vremena i financijskih sredstava, međutim ja odoljevam tome, ja sam sebe uvjerila da ja prekrasno izgledam. Ja sam već godinama uvjerena da sam ja sebi super, ja se pogldam u ogledalo i kao ono ''Bože, ženo, pa tebi ništa ne treba!'' hahahaha...'', priča Nives Celzijus.



Možda je to najbolji recept za sreću i zadovoljstvo - zavoljeti sebe u kojem god izdanju jesmo!



''Ja bih kao prvo rekla da treba biti zahvalan dragom Bogu na zdravlju, treba biti svjestan svojih gena, moja baka Gregorić je rodila četvero djece i uvijek je ostala vitka žena bez grama viška kilaže. Tako da sam ja povukla tu stranu, ali s druge strane svatko ima neke svoje mane tako da volite se takve kakve jeste, nemojte slušati ono ''kako u 50oj, 20oj...'' - nebitno, bitno da smo zdrave!'', zaključila je Bojana Gregorić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Hana Huljić promijenila je frizuru i pokazala sad već poveći trbuščić: ''U moru plastike divno je vidjeti prirodnu ženu!'' +27

Igor Mešin nikad nije izgledao bolje, a evo tko je zaslužan za promjenu koju su svi primijetili: "Prezadovoljan sam" +26