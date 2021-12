Nije tajna da je Nives Celzijus svoju karijeru izgradila na zanosnoj vanjštini, no kada bolje upoznate ovu pjevačicu i kraljicu društvenih mreža, očarat će vas svojom osobnošću, profesionalnošću, humorom i talentom.

Nepristojno je damama otkrivati godine pa samo recimo da će ova ljepotica uskoro proslaviti jednu okruglu rođendansku brojku.



''Vjerojatno to što godine nemilice idu, znači da bih trebala ulagati više vremena i financijskih sredstava, međutim ja odoljevam tome. Ja sam sebe uvjerila da ja prekrasno izgledam...hahaha...ja sam već godinama totalno uvjerena da sam ja sebi super, kad se ja pogledam u ogledalo ''Bože, ženo, pa tebi ništa ne treba!'''', priča Nives.



Sva sreća da je tako jer, priznaje Nives, prelijena je za svakodnevna ušminkavanja i sređivanja.



''Ne da mi se oprati kosa, ne da mi se otići kod frizera, ja sam sijeda za poludit, ja sam sva bijela. Meni kosa toliko brzo raste, nekad sam se radovala kad mi kosa raste, ja sam sad luda. Jer kao ''evo pofarbala sam se, sad sam malo mirna'' i za pet dana već izbijaju sijede, sve se vidi'', otkriva Nives.



Pa zato i zanosnim ljepoticama poput Nives dobro dođe povremeni odlazak na tretmane pomlađivanja.



''Hrvatice ulažu jako puno u svoj izgled. Mislim da su Hrvatice prirodno lijepe, ali generalno to neko održavanje danas koje je mainstream, svi pokušavaju izgledati bolje, zdravije i to je jednostavno jedan način življenja u kojem da nas živimo i ovu su jednostavno ti nekakavi tretmani, neizvazivni, bez suza a zapravo se dobije jedno jako dobro poboljšanje'', priča Bori Filipović.



Mnogi su se pitali pod kakav je sve nož otišla, no istina je potpuno drugačija.



''Postoji neki određeni strah od invazivnijih zahvata i tretmana, tako da sve ovo što sam ja radila, a radila sam zaista minimalno zbog te moje lijenosti i nedostatka vremena, a fakat sam se mogla puno više pobrinuti i održati tu neku mladost, ali to su više bili neki kozmetički tretmani'', objasnila je Nives Celzijus.



Zato nam je otkrila svoje omiljene beaty tretmane, bazirane na tehnologiji radiofrekvencije, kojima se rješava celulita ili pak svoju kožu održava mladolikom.



''Ono što želimo je mali lifting kože. Koža na vratu je uvijek u toj nekakvoj estetici jedan sveti gral jer vrlo se teško može bilo čim osim kirurgijom poboljšati, a ovo je stvarno jedan tretman koji to omogućava'', objasnio je Boris.



A kada godine učine svoje, neće previše razmišljati i o nekim ozbiljnijim zahvatima.



''Vjerojatno jednom u budućnosti, samo u jednoj daljnjoj budućnosti, kad osjetim potrebu vjerojatno ću posegnuti za nekim invazivnijim tretmanom'', piča Nives.

No ono što je sigurno - neće pretjerivati.



''Ja isto tako imam prijateljice koje imaju drugačiju estetiku nego ja sama i ja ne smatram da je njihova estetika loša, to nije moja estetika i onda se znamo često zezati ''Ej, vidi, jesu li mi lijepa usta?'' A ja ''Imam osjećaj da ćeš me pojest!'' Hahahaha...''Jel tebi lijepo? Pa je! Onda su i meni dobra! '' pa dobro'', priča Nives.

Usprkos glamuroznim seksi izdanjima, kakvima nas Nives počasti na TV ekranima ili društvenim mrežama, sebi najbolje izgleda ujutro kad se probudi.



''Pogledam se u ogledalo i pomislim ''Bože, ti si najljepša žena na svijetu, kako ti izgledaš dobro!'' Taman mi je bila dobra frizura, sve se poklopilo, čisto lice, taman mi se čini da je trbuh na mjestu gdje bi trebao biti, guza je na mjestu, sve savršeno! Izađem van u toj emociji ''Ti si najljepša žena na svijetu'', nisam se ni sredila nešto pretjerano, i meni ti se točno dešavaju reakcije poslije da svi gledaju, drugačije te gledaju nego inače. Znači, ipak zaista ima jako puno u tome kako mi sami sebe iznesemo i kako u tom trenutku zračimo.'', objasnila je Nives.

Čini se da ljepota zaista dolazi iznutra, no nije na odmet tu i tamo dati joj vjetar u leđa i pokojim beauty tretmanom izvana.

