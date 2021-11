Splićanka Ana Sasso imala je samo 19 godina kada je '82. proglašena za Miss Jugoslavije. Od tog trenutka do danas nosi titulu ideala ženske ljepote. Otkrila nam je tajnu svoje besprijekorne linije i u šestom desetljeću te zašto joj nikad nije smetalo to što je mnogi znaju kao zanosnu ljepoticu koja u poznatoj reklami izranja iz mora u bijeloj majici.

Ana Sasso danas sa svojim partnerom živi u Samoboru i sretnija je nego ikad.

Kad se ljudim spomene njeno ime, većina misli da se radi o nekoj boginji, o nekoj nerealnoj osobi. Kako je živjeti s titulom, gotovo cijeli život, ideala ljepote?

''U samom početku kad sam se ja našla u toj poziciji da sam kao neka ljepotica, bilo je teško, no s vremenom se čovjek nauči na sve pa sam i ja tako da danas to uopće više ne primjećujem'', priča Ana.

A koja je tajna njezinog izgleda? Koliko vremena provodi u teretani, koliko je to pravilne prehrane, kod frizera, manikera?

Pa gledaj, to me manje više sve žene pitaju i uglavnom ja imam vrlo jednostavan odgovor. Pravilna prehrana, dovoljno odmora, vježbe i biti sretan i zadovoljan sam sa sobom. Ja mislim da je to ipak najveći utjecaj, ta neka naša unutarnja vedrina, radost, svjetlo i da to onda izlazi na van'', priča Ana.

1982. i proglašenje najljepše tada u Jugoslaviji. Kako danas gleda na taj trenutak?

''Pa divno, to je jedna lijepa uspomena u svakom slučaju. Ja sam prvo nagovorena da odem na taj izbor. Ja sam se suprostavljala svemu tome jer nisam znala o čemu se radi. Uopće nisam bila svjesna ničega, niti sam imala ikakva očekivanja, niti ništa, jednostavno sam pustila šta bude bude i evo ga'', kaže.

I onda među 15 najljepših na svijetu!

''A i to je jedan veliki kompliment, naravno da mi to laska. Među 90 i ne znam koliko je nas bilo, da budem među 15 najljepših je ipak nešto'', zaključila je.

Među 15 najljepših na svijetu, a i danas izgleda divno nakon toliko godina, sretna je i zaljubljena.

Ja ne kažem, nije ni moj život uvijek bio med i mlijeko, a onda sam u jednom trenutku rekla ''Čekaj, Ana, ako ne možeš promijeniti druge, promijeni sebe.'' I počela sam od sebe, dakle, radom na sebi, ja sam sebe dovela u situaciju da sam potpuno mirna sama sa sobom, nosim ljubav i svjetlost, evo ga, vjerujete, u sebi nosim ljubav i svjetlost i to je to'', kaže.

Koliko je tomu svemu pridonio život u Samoboru?

''Pa je. Veliki prijelom...nema stresa! Samobor je jedan prekrasan gradić. Ja sam u početku oklijevala, nisam se mogla zamisliti van Splita, a onda kad sam došla, ja sam se jednostavno zaljubila u Samobor'', priča.

Je li se nekad u životu zapitala ''Pa ti ljudi mene doživljavaju samo kao neku seksi mačku koja iskače iz mora!'' Je li joj to ikad išlo na živce?

''Pa i ne! Znaš zašto ne? Zato kad bi ti neki muškarci mi prišli, onda bi upoznali jednu drugu Anu koja im se dapače više sviđa nego ova moja vanjština, ova moja nutrina im je bila daleko draža i ljepša'', objasnila je.

Cijeli razgovor pogledajte u videu!

